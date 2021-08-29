Sepsis nedir ve kimlerde görülür? Sepsis hastalığı tedavisi nedir?

Yaşlılarda, küçük çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde görülen Sepsis rahatsızlığının ne olduğu ve tedavisinin nasıl yapıldığı araştırılıyor. Peki vücudun bir enfeksiyona karşı vermiş olduğu tepkinin neden olduğu Sepsis nedir ve kimlerde görülür?

SEPSİS NEDİR?

Sepsis rahatsızlığının ne olduğu ve belirtileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin sebep olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isim olarak bilinmektedir.

Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salmaktadır. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkmaktadır.

Devam etmeyi sürdüren sepsis daha ağırlaşarak septik şoka kadar ilerlerse, bireyin tansiyonu, yani kan basıncı önemli ölçüde düşecektir. Bu da bireyin ölümüne kadar yol açabilir.

KİMLERDE GÖRÜLÜR? Sepsis enfeksiyondan kaynaklandığı için hemen herkesin başına gelebilmektedir. Fakat sepsis en yaygın olarak yaşlı yetişkinlerde, hamile kadınlarda, 1 yaşından küçük çocuklarda, bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde, diyabet, böbrek veya akciğer hastalığı veya kanser gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerde görülmektedir ve bu bireylerde en ağır septik şoka ilerleme riskini taşımaktadır.