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Sepsis nedir ve kimlerde görülür? Sepsis hastalığı tedavisi nedir?

29.08.2021 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sepsis rahatsızlığının ne olduğu ve kimlerde görüldüğü merak ediliyor. Vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin sebep olduğu bu hastalığın tedavisinin olup olmadığı ve hakkındaki ayrıntılar da merak konusu. Peki Sepsis nedir ve kimlerde görülür? Sepsis hastalığı tedavisi nedir? İşte merak edilenler...

Yaşlılarda, küçük çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde görülen Sepsis rahatsızlığının ne olduğu ve tedavisinin nasıl yapıldığı araştırılıyor. Peki vücudun bir enfeksiyona karşı vermiş olduğu tepkinin neden olduğu Sepsis nedir ve kimlerde görülür?

SEPSİS NEDİR?

Sepsis rahatsızlığının ne olduğu ve belirtileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin sebep olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isim olarak bilinmektedir.
Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salmaktadır. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkmaktadır.
Devam etmeyi sürdüren sepsis daha ağırlaşarak septik şoka kadar ilerlerse, bireyin tansiyonu, yani kan basıncı önemli ölçüde düşecektir. Bu da bireyin ölümüne kadar yol açabilir.

KİMLERDE GÖRÜLÜR?

KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Sepsis enfeksiyondan kaynaklandığı için hemen herkesin başına gelebilmektedir. Fakat sepsis en yaygın olarak yaşlı yetişkinlerde, hamile kadınlarda, 1 yaşından küçük çocuklarda, bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde, diyabet, böbrek veya akciğer hastalığı veya kanser gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerde görülmektedir ve bu bireylerde en ağır septik şoka ilerleme riskini taşımaktadır.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Sepsis'te erken başlanan ve agresif sürdürülen tedavi, bireyin sepsisten kurtulma şansını artıracaktır. Sepsisli bireylerin, bir hastane yoğun bakım ünitesinde yakın izleme altında tutularak tedavi edilmeleri gerekmektedir. Sepsis ya da septik şok etkisi altında olan bireylerin solunumlarını ve kalp fonksiyonlarını stabilize etmek için çeşitli hayat kurtarıcı önlemlere ihtiyaç duyulabilmektedir. Sepsis ve septik şok tedavisinde bir dizi ilaç kullanılmaktadır. Bu ilaçlar arasında öncelik olarak antibiyotikler yer almaktadır. Sepsis halinde antibiyotikler ile tedavi bir an önce başlamalıdır. İlk önce bireye çeşitli bakterilere karşı etkili olan geniş spektrumlu antibiyotikler verilmektedir.
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