'Serdar Dursun bunu beğendi!' Jardel'den 'Squid Game' penaltısı

Portekiz ikinci liginde heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 3. hafta karşılaşmasında Feirense, sahasında Leixões SC ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle son ererken, ev sahibi ekibin tek golü karşılaşmanın 65. dakikasında kullandığı penaltı vuruşunda Jardel'den geldi ve takımına 1 puanı bu getirmeyi başardı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Jardel'in kullandığı penaltı vuruşu, adeta karşılaşmanın önüne geçti. 24 yaşındaki Portekizli oyuncu, kazanılan penaltıda topun başına geçerken, ünlü Kore dizisi Squid Game'in bir bölümündeki oyundan esinlenerek topa vurmadan önce 7 saniye adeta dondu ve şutunu çekti. Kaleci doğru köşeyi tahmin etsede topu çıkaramadı ve Jardel bu golle takımına beraberliği getirdi. Taraftarlar bu vuruşla ilgili yaptığı paylaşımlarda "Tarihin en iyi penaltı vuruşu" yorumunda bulundu.

90'DA KAÇIRDI!

Karşılaşmanın 90. dakikasında ikinci kez penaltı kazanan Feirense'de topun başına tekrar Jardel geçerken, ikinci kez 'Squid Game' penaltısı denedi ancak bu kez başarılı olamadı.

SERDAR DURSUN BEĞENDİ!

Jardel'in bu penaltısı sosyal medyada da gündem olurken, Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun paylaşılan bu gole beğeni attığı görüldü. Ayrıca Dursun gönderiye yorum da bıraktı. 30 yaşındaki oyuncunun gönderiyi beğendiğini ve yorumladığını gören Sarı-Lacivertli taraftarlar ise "Serdar ne olur deneme", "Serdar'ı biri tutsun" yorumlarında bulundu.