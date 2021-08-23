Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozuna yorum yağdı! Yeşiller içerisinde paylaştı...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2019 yılında boşanmıştı. Ortaç ile yaklaşık 5 sene evli kalan Chloe Loughnan, yer aldığı projelerden ve günlük hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Loughnan'ın paylaştığı adeta her poz olay oluyor.

CHLOE LOUGHNAN'IN BİKİNİLİ POZLARINA YORUM YAĞDI!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan'ın sosyal medyada yaptığı bikinili paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor.

SIK SIK PAYLAŞIM YAPIYOR Serdar Ortaç'tan iki yıl önce yıl boşanmış olan Chloe Loughnan'ın 4 Temmuz 1992 doğumlu olduğu biliniyor. Güzel isim sosyal medyada sık sık günlük hayatından paylaşımlar yapıyor. Ayrıca çalıştığı işleri ve bulunduğu çekimleri de paylaşıyor.

Çıktığı tatilden de paylaşımlar yapan Youghal, İrlanda doğumlu Loughnan bikinili bir pozunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

YEŞİLLER İÇERİSİNDE ÇEKİLDİ Fiziği ile kendine hayran bırakan ismin yeşiller içerisinde olduğu ve arkasında ağaçların olduğu fotoğrafı binlerce beğeni aldı.