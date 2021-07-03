Seren Serengil'den hastanede üzen itiraf! En büyük pişmanlığını paylaştı...

Ünlü sunucu Seren Serengil, son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçirdiği mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatı sonrası 70 kilodan 46 kiloya kadar inen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde fotoğraflarındaki zayıflığı ile çok konuşulmuştu. Takipçilerini endişelendiren ünlü sunucu, bu defa hastane yatağında yaptığı paylaşımda sevenlerini üzen bir itirafta bulundu. İşte ayrıntılar...

Seren Serengil'den hastanede üzen itiraf!

Sunucu, şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, son zamanlarda geçirdiği rahatsızlıklarla gündeme geliyor.

Sevenlerini korkutmuştu! Serengil'in daha önce paylaştığı fotoğraflardaki zayıflığı dikkat çekmiş ve sevenlerini korkutmuştu. Kimi takipçileri fotoğrafta photoshop olduğunu iddia etmiş kimi takipçi ise "Lütfen photoshop olsun" yorumunda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde makyajsız bir fotoğrafını paylaşmış ve yine hem zayıflığı hem de photoshop iddialarıyla gündeme gelmişti.

Hastane yatağında üzen itiraf! Seren Serengil, son olarak hastane yatağında sevenlerini üzen bir itirafta bulundu.