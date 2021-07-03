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Seren Serengil'den hastanede üzen itiraf! En büyük pişmanlığını paylaştı...

03.07.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce geçirdiği mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatının ardından 70 kilodan 46 kiloya inen Seren Serengil, son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Serengil, hastane yatağında yaptığı paylaşımda sevenlerini üzen bir itirafta bulundu. Ünlü sunucu, yaşadığı büyük pişmanlığını takipçileriyle paylaştı. İşte Seren Serengil'in o itirafı ve sevenlerini üzen açıklaması...

Ünlü sunucu Seren Serengil, son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçirdiği mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatı sonrası 70 kilodan 46 kiloya kadar inen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde fotoğraflarındaki zayıflığı ile çok konuşulmuştu. Takipçilerini endişelendiren ünlü sunucu, bu defa hastane yatağında yaptığı paylaşımda sevenlerini üzen bir itirafta bulundu. İşte ayrıntılar...

Seren Serengil'den hastanede üzen itiraf!

Sunucu, şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, son zamanlarda geçirdiği rahatsızlıklarla gündeme geliyor.

Sevenlerini korkutmuştu!

Sevenlerini korkutmuştu!
Serengil'in daha önce paylaştığı fotoğraflardaki zayıflığı dikkat çekmiş ve sevenlerini korkutmuştu. Kimi takipçileri fotoğrafta photoshop olduğunu iddia etmiş kimi takipçi ise "Lütfen photoshop olsun" yorumunda bulunmuştu.
Geçtiğimiz günlerde makyajsız bir fotoğrafını paylaşmış ve yine hem zayıflığı hem de photoshop iddialarıyla gündeme gelmişti.

Hastane yatağında üzen itiraf!

Hastane yatağında üzen itiraf!
Seren Serengil, son olarak hastane yatağında sevenlerini üzen bir itirafta bulundu.

"Yüz kilo olacaksın, eskiye dön deseler koşa koşa dönerdim"

"Yüz kilo olacaksın, eskiye dön deseler koşa koşa dönerdim"
Serengil, hastanede çekildiği bir fotoğrafını "Nefret ederdim kilodan, hala da ederim. Ama şu an bana deseler ki yüz kilo olacaksın eskiye dön, koşa koşa dönerdim." notuyla paylaştı.
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Seren Serengil
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