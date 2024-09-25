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  4. Servis şoförünü bıçakladı, polisi de yine kendi çağırttı... Elindeki bıçakla vahşet saçtı!

Servis şoförünü bıçakladı, polisi de yine kendi çağırttı... Elindeki bıçakla vahşet saçtı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.09.2024 10:01
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Tekirdağ'da iki esnaf kavgasında tartışma çıktı, kısa sürede kavgaya dönüştü. Servis şoförü ile seyyar balıkçı arasındaki kavga kanlı bitti. Seyyar balıkçı eline aldığı bıçağı servis şoförüne sapladı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan servis şoförü, hayatını kaybetti.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İki esnaf arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Adam bıçaklayıp polise kendini aldırdı

Seyyar balıkçı N.Y, servis şoförü T.Ç.'yi göğsünden bıçakladı. T.Ç.'yi bıçaklayan N.Y. yaşanan olayın ardından elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlardan polisi aramasını istedi. Kendi kendini ihbar eder şahıs, polisin gelip kendisini almasını istedi.

KURTULAMADI

KURTULAMADI

Durumun çevredekiler tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen T.Ç.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeye şerit çekerek inceleme yaptı. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ bıçak servis
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