Servis şoförünü bıçakladı, polisi de yine kendi çağırttı... Elindeki bıçakla vahşet saçtı!

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İki esnaf arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Seyyar balıkçı N.Y, servis şoförü T.Ç.'yi göğsünden bıçakladı. T.Ç.'yi bıçaklayan N.Y. yaşanan olayın ardından elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlardan polisi aramasını istedi. Kendi kendini ihbar eder şahıs, polisin gelip kendisini almasını istedi.
Durumun çevredekiler tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen T.Ç.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeye şerit çekerek inceleme yaptı. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.