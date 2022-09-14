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Sevgilinizin ailesiyle tanıştığınızda asla yapmamanız gerekenler! Bu hatalar her şeyi bitirir

14.09.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilinizle işler ciddiye gidiyorsa ilk adımlar arasında ailesiyle tanışmak bulunuyor. Sürekli olarak ertelenen aileyle tanışmanın eninde sonunda gerçekleşmesi gerekiyor. Bu süreç her iki taraf için de zorlu olabiliyor. Aile ile tanışmada yapacağınız basit hatalar tüm iletişimi etkileyebiliyor. İşte asla yapmamanız gerekenler...

Mutlu ve güzel giden bir ilişkiniz varsa partnerinizin ailesiyle tanışma aşamalarına gelmiş olabilirsiniz. Aile ile tanışma oldukça stresli ve heyecanlı durumlar yaratıyor. Özellikle kadınlar sevgililerinin anneleriyle tanışırken gerilebiliyor. İlk görününce alınan enerjiler tüm iletişimi etkiliyor. İlk tanıştığınızda sizin için hata olmadan yaptığınız bazı adımlar karşı taraf için büyük bir hata olarak görülebiliyor. Partnerinizin ailesiyle iyi anlaşmak istiyorsanız aşağıda bulunan adımlardan uzak durmanız gerekiyor.

SEVGİLİNİZİN AİLESİYLE TANIŞIRKEN YAPMAMANIZ GEREKENLER

ERKEK ARKADAŞINIZLA TARTIŞMAYIN

ERKEK ARKADAŞINIZLA TARTIŞMAYIN
İlk izlenim her zaman çok önemlidir ve annesiyle ilk tanışmanızda sevgilinizle yaşayacağınız bir tartışma sizin hakkınızda pek de istemeyeceğiniz şeyler düşünmesine sebep olabilir. Daha sonrasında çok uğraşsanız bile bu düşüncelerin oluşturduğu önyargıları yıkmakta fazlasıyla zorlanabilirsiniz. Bu yüzden ihanete uğramak gibi bir durum söz konusu olmadığı takdirde olabildiğiniz en sakin halinizde kalmalısınız.

TELEFONA BAKMAYIN

TELEFONA BAKMAYIN
Karşınızdaki kişi çok konuşkan olmayabilir ya da konuşacak mevzular çok çabuk tükenmiş olabilir ama sakın hemen telefona dalıp kendinizi iyice soyutlamayın. Böyle durumlarda sevgilinizin annesiyle ortak karakter özelliklerinizi bulmak için konu açabilirsiniz. Her erkek annesi kendisiyle ortak karakter özelliklerine sahip bir gelin adayı ister, yapılan araştırmalarda da erkeklerin bilinçaltında annelerine benzeyen bir kadın arayışında oldukları ortaya koyulmuştur. Üstelik ortak konular bulmanız ilişkinizi de güçlendirebilir.

AŞIRI MAKYAJDAN KAÇININ

AŞIRI MAKYAJDAN KAÇININ
Abartılı bir makyaj ilk izlenim için iyi olmayabilir bu yüzden daha doğal bir görünüm tercih etmeniz tavsiye edilir.

TANIŞMAYA UYGUN GİYİNİN

TANIŞMAYA UYGUN GİYİNİN
İlk görüşmenizde giydikleriniz kesinlikle kişisel tarzınızı yansıtmalı. Sonuçta sizin tarzınız olmayan ve normalde hiç tercih etmeyeceğiniz bir kıyafet üzerinizde emanet gibi durabilir. Beden seçiminize dikkat edin üzerinizde aşırı bol ya da aşırı dar bir kıyafet olmasın. Çok abartı, parıltılı, payetli kıyafetler tercih etmeyin; sonuçta eğlence mekanına gitmiyorsunuz. Ayrıca dekolte verdiğiniz bir parça seçmeyin derim, daha ailesini tanımıyorsunuz sizin aile yapınıza göre daha muhafazakar bir yaşantıya sahip olabilirler.

GÖZ TEMASINI KESMEYİN

GÖZ TEMASINI KESMEYİN
Göz teması kurmak önemli bir sözsüz davranıştır ve karşınızdaki kişiye bütün odağınızın onda olduğunu belli eder. Tabii ilk karşılaşmanız olduğu için heyecanlı olabilirsiniz. Ancak ne yapacağınızı bilemeyip sürekli gözlerinizi kaçırmanız sizin rahatlamanıza sebep olmaktansa bu süreci uzatacaktır. Eğer karşınızdaki kişiyle göz temasını sürdürürseniz çok daha kısa sürede ortama adapte olabilirsiniz.
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