Sevgiliye bayram mesajı! Arkadaşa bayram mesajı

* Senin sevgin bana her gün ayrı bir sevinç sebebi aşkım. Kurban Bayramın kutlu olsun. * Hep seninle el ele can cana mutlu bayramlara erelim aşkım. İyi bayramlar. * Gecelerimin ve gündüzlerimin en güzel hayali, Kurban Bayramın kutlu olsun. * Her günümüzde aşkla yan yana olmak dileğiyle, Kurban Bayramın kutlu olsun hayatım. * Tek dileğim birazcık duygu, birazcık sevgi, biraz sen! Kurban Bayramın mübarek olsun. * Kurban Bayramı sana uğur getirsin, her günün bir öncekinden güzel ve iyi olsun aşkım.