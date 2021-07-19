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Sevgiliye bayram mesajı! Arkadaşa bayram mesajı

19.07.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı geldi çattı. 20 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın 1. günü kutlanacak. Sevgiliye ve arkadaşa Whatsapp, Twitter, Facebook gibi sosyal medya üzerinden gönderilecek en güzel, anlamlı Kurban Bayramı mesajlarını araştırıp haberimizde derledik. İşte Sevgiliye ve arkadaşa gönderilecek en güzel bayram mesajları!

Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz'da idrak edecek ve kutlamalar 23 Temmuz'da sona erecek. Sevgiliye ve arkadaşa gönderilecek en güzel, anlamlı ve farklı Kurban Bayramı mesajları araştırılıyor. İşte sevgiliye ve arkadaşa sosyal medya üzerinden gönderilecek en güzel bayram mesajları!

Sevgiliye Kurban Bayramı mesajları

* Senin sevgin bana her gün ayrı bir sevinç sebebi aşkım. Kurban Bayramın kutlu olsun. * Hep seninle el ele can cana mutlu bayramlara erelim aşkım. İyi bayramlar. * Gecelerimin ve gündüzlerimin en güzel hayali, Kurban Bayramın kutlu olsun. * Her günümüzde aşkla yan yana olmak dileğiyle, Kurban Bayramın kutlu olsun hayatım. * Tek dileğim birazcık duygu, birazcık sevgi, biraz sen! Kurban Bayramın mübarek olsun. * Kurban Bayramı sana uğur getirsin, her günün bir öncekinden güzel ve iyi olsun aşkım.
* Kurban Bayramın çok mutlu geçsin aşkım. Dilekler sana, dualar senin için. * Kalbindeki güzel niyetlere âşık oldu bu kalp. Kurban Bayramın mübarek olsun canım. * Sen bana Allah’ın bir lütfusun. Seni sevmekle başlıyorum her şeye. Mutlu bayramlar aşkım. * Bir çift tatlı söze âşık olursun, sonra bütün gözlerde onu görürsün. Mutlu bayramlar çiçeğim. * Her nefesimde ve her gün canımın taa içinde ol aşkım. Kurban Bayramın Mübarek olsun. * Mutluyum geceyi aydınlatan gözlerinle uyuyup uyanmaktan. Kurban Bayramın kutlu olsun balım.
* Gözlerindeki pırıltı, kalbindeki ışık hiç kaybolmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun bir tanem. * Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel dileğimsin. Kurban Bayramın kutlu olsun canım. * Birlikte tadına doyamayacağımız daha nice mutlu bayramlar gelsin biriciğim. Kurban Bayramın Mübarek olsun.

ARKADAŞA KURBAN BAYRAMI MESAJI

ARKADAŞA KURBAN BAYRAMI MESAJI
* Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle. * Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum... * Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha nice bayramlar diliyor, bayramınızı tebrik ediyorum. * Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.
* Bizi bu mübarek bayrama ulaştıran Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Bayramlardaki sevinç ve bereketin daim olması ümidiyle bayramınızı tebrik ederim. * Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram’ınız mübarek olsun. * Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun. * Bugün bayram, bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayram coşkusunu doyasıya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı facebook whatsapp

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