Şevval Şahin eski aşkı Yiğit Marcus Aral'a uzaklaşma kararı çıkardı!

Geçtiğimiz günlerde 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı'nın yemek yedikleri mekanı basarak rahatsızlık veren Yiğit Marcus Aral, bugün hakim karşısına çıktı. Mahkemeden çıkan karar ile Aral'ın eski aşkı Şahin'e yüz metre yaklaşmaması uygun görüldü.

Şevval Şahin eski aşkına uzaklaştırma kararı çıkardı!

2018 yılında Türkiye güzeli seçilmesiyle dikkatlerine çeken Şevval Şahin, eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ı mahkemeye vereceğini sosyal medya hesabından açıklamıştı.

İLİŞKİLERİNİ NOKTALAMIŞLARDI Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Şevval Şahin ve Yiğit Marcus geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderi ile ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurmuşlardı.

YEMEKLERİNİ BASTI Bu gelişmenin ardından geçtiğimiz günlerde Kerem Kamışlı ile yemek yiyen Şahin'in bulunduğu mekana giderek rahatsızlık veren Marcus'un bu davranışı Şahin'i zor durumda bıraktı.

DAVALIK OLDU Bu olayın ardından açıklama yapa Şahin, yaşadıklarının kendisini tedirgin ettiğini söyleyerek şikayetçi olacağını belirtmişti.