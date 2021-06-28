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Şevval Şahin eski aşkı Yiğit Marcus Aral'a uzaklaşma kararı çıkardı!

28.06.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tescilli güzel Şevval Şahin, uzun süredir birliktelik yaşadığı iş insanı Yiğit Marcus Aral ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Son olarak Aral'ın, Şahin ile Kerem Kamışlı'nın yemeğini basması nedeniyle davalık oldu. Mahkeme ise Aral'a uzaklaştırma cezası verdi.

Geçtiğimiz günlerde 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ile Kerem Kamışlı'nın yemek yedikleri mekanı basarak rahatsızlık veren Yiğit Marcus Aral, bugün hakim karşısına çıktı. Mahkemeden çıkan karar ile Aral'ın eski aşkı Şahin'e yüz metre yaklaşmaması uygun görüldü.

Şevval Şahin eski aşkına uzaklaştırma kararı çıkardı!

2018 yılında Türkiye güzeli seçilmesiyle dikkatlerine çeken Şevval Şahin, eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ı mahkemeye vereceğini sosyal medya hesabından açıklamıştı.

İLİŞKİLERİNİ NOKTALAMIŞLARDI

İLİŞKİLERİNİ NOKTALAMIŞLARDI
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Şevval Şahin ve Yiğit Marcus geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderi ile ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurmuşlardı.

YEMEKLERİNİ BASTI

YEMEKLERİNİ BASTI
Bu gelişmenin ardından geçtiğimiz günlerde Kerem Kamışlı ile yemek yiyen Şahin'in bulunduğu mekana giderek rahatsızlık veren Marcus'un bu davranışı Şahin'i zor durumda bıraktı.

DAVALIK OLDU

DAVALIK OLDU
Bu olayın ardından açıklama yapa Şahin, yaşadıklarının kendisini tedirgin ettiğini söyleyerek şikayetçi olacağını belirtmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Verdiği rahatsızlık nedeni ile davalık olan Marcus, bugün hakim karşısına çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
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