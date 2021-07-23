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Şevval Şahin’in beyaz iç çamaşırlı pozları olay yarattı

23.07.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen genç kadının beyaz iç çamaşırlı fotoğrafları sosyal medyada olay yarattı.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Marcus Aral’la yaşadığı olaylı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Ayrı oldukları dönem Şevval Şahin, Kerem Kamışlı ile yakınlaşmıştı. Marcus Aral, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı’nın yemek yediği restorana giderek olay yaratmış ve Kamışlı’yı denize atarak büyük olay yaratmıştı.

Yaşanan olaylardan sonra Şevval Şahin ve Marcus Aral yeniden bir araya gelerek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almışlardı. Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla yeniden gündeme geldi.

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ŞEVVAL ŞAHİN'DEN İDDİALI POZ

Genç manken Şevval Şahin, koronavirüs salgını döneminde sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile hem düzenlediği hem de katılım sağladığı partiler nedeniyle büyük infial yaratmıştı.
Şimdilerde yaz sezonunun tadını çıkaran Şevval Şahin, sosyal medya sayfasından birbirinden iddialı kareler paylaşıyor.
Daha çok güneşlendiği anları paylaşan Şahin'den şimdi ise farklı bir paylaşım geldi.
Şevval Şahin, son olarak kovboy şapkası takarak beyaz iç çamaşırlı bir karesini Instagram sayfasından yayınladı.
Miss Turkey 2018'de birinci seçilerek adını duyuran Şevval Şahin, daha sonraları yaptığı işten çok özel hayatıyla gündemden düşmedi.
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Şevval Şahin
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