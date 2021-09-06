Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler

Hem sesi hem de oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan ünlü sanatçı Şevval Sam, işlerinin iyi gitmesinin yanı sıra özel hayatında da mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

Sam, 12 yıldır müzisyen Sarp Maden ile gözlerden uzak aşk yaşıyor.

Sevgilisiyle çok fazla görüntü vermeyen Sam, oyunculuğuyla gündeme gelmek istiyor. Sam'ın sevgilisi olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.



SARP MADEN KİMDİR?

Sarp Maden, 19 Kasım 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Gitar tekniği ve armoni bilgisiyle, Türkiye'nin önemli gitaristlerinden biri olarak kabul edilen Sarp Maden, özellikle katıldığı birbirinden farklı birçok proje ile tanınıyor. Sarp Maden, 'Quartet Muartet' ismiyle çıkardığı "Dokuz Parça" adlı albümle adından söz ettirmeyi başarmıştı."Sarp Maden Quartet" adını verdiği konserler dışında, kaydettiği Latin caz ağırlıklı albümüyle de kitlesini genişletti.Şevval Sam, 1993-1999 yılları arasında eski futbolcu Metin Tekin ile evli kalmıştı. Sam'ın bu evlilikten Tarık Emir Tekin adında bir oğlu bulunuyor.