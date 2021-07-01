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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den imalı paylaşım: "Hazır mısınız?"

01.07.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ile uzun süredir birliktelik yaşayan ve evlilik hazırlığında olan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, geçtiğimiz günlerde sosyetik güzelle yollarını ayırmıştı. Ani ayrılığı arkadasın birçok iddia öne sürüdü. Şeyma Subaşı sosyal medyadan çeşitli açıklamalarda bulunurken, Alsaloussi'den gelen geri dönüşüm işaretli paylaşım kafaları karıştırdı.

Bir süredir aşk yaşadığı Şeyma Subaşı'na geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi eden Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, ayrılığın ardından ilk kez paylaşım yaptı. Subaşı ayrılık sonra sık sık açıklama ve mutluyum paylaşımları yaparken Alsaloussi, geri dönüşüm işaretli gönderisini "hazır mısınız?" notuyla yayınladı. Alsaloussi'nin bu paylaşımı yeniden barışacaklarını işaret ettiğini düşündürdü.

Mohammed Alsaloussi'den kafa karıştıran paylaşım!

Uzun süredir sosyetik güzel Şeyma Subaşı ile aşk yaşamasıyla Türkiye'de tanınırlık kazanan Mohammed Alsaloussi'den ayrılık sonrası kafa karıştıran paylaşım geldi.
Şubaşı'nın sık sık yaptığı paylaşımlar ile tüm ilişkilerine şahit olduğumu çiftten Alsaloussi geçtiğimiz haftalarda Şubanışı'na evlilik teklifi etmişti.
Evlilik teklifini sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı'nın tektaşı ile uzun süre magazinin gündemi olmuştu.
Düğün hazırlıkları yapan Şubaşı'nın hamile olduğu iddia edildi ve düğünün bu kadar hızlı gelişmesi buna bağlanmıştı.
Ancak Şubaşı tüm haberleri yalanmıştı. Tam unutulmuşken, bir an hamile olduğunu açıklayan Subaşı, verdiği haberden birkaç gün sonra yaşadığı yoğun stresten bebeğini düşürdüğünü ifade etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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