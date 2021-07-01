Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den imalı paylaşım: "Hazır mısınız?"

Bir süredir aşk yaşadığı Şeyma Subaşı'na geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi eden Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, ayrılığın ardından ilk kez paylaşım yaptı. Subaşı ayrılık sonra sık sık açıklama ve mutluyum paylaşımları yaparken Alsaloussi, geri dönüşüm işaretli gönderisini "hazır mısınız?" notuyla yayınladı. Alsaloussi'nin bu paylaşımı yeniden barışacaklarını işaret ettiğini düşündürdü.

Mohammed Alsaloussi'den kafa karıştıran paylaşım!

Uzun süredir sosyetik güzel Şeyma Subaşı ile aşk yaşamasıyla Türkiye'de tanınırlık kazanan Mohammed Alsaloussi'den ayrılık sonrası kafa karıştıran paylaşım geldi.

Şubaşı'nın sık sık yaptığı paylaşımlar ile tüm ilişkilerine şahit olduğumu çiftten Alsaloussi geçtiğimiz haftalarda Şubanışı'na evlilik teklifi etmişti.

Evlilik teklifini sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı'nın tektaşı ile uzun süre magazinin gündemi olmuştu.

Düğün hazırlıkları yapan Şubaşı'nın hamile olduğu iddia edildi ve düğünün bu kadar hızlı gelişmesi buna bağlanmıştı.