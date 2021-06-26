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Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

26.06.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde bebeğini düşürdüğünü açıklayan Şeyma Subaşı, bu kez de uzun süredir birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan ayrılması ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından Alsaloussi ile fotoğraflarını kaldıran Şubaşı araştırılmaya başlandı. Peki Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

Son olarak Ibiza'da görüntülenen Şeyma Subaşı'nın yanında sevgilisinin olmaması ve çok konuşulan yüzüğünün parmağında olmaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Sosyetik güze, bugün de Alsaloussi ile yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından silerek ayrılık haberlerini doğruladı. Peki Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

Şeyma Subaşı sevgilisinden neden ayrıldı?

Her yaptığı ve söylediği ile sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gülerde bebeğini düşürdüğünü ve düğün tarihini ertelediklerini açıklamıştı.
Yaşadığı stresten dolayı bebeğini düşürdüğünü dile getiren Subaşı, bu açıklamasından kısa bir süre sonra kız kıza tatile çıktı.
Kız kıza tatile çıkmasıyla uzun süredir aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilmişti.
Tatilde yalnız başına görüntülenen sosyetik güzelin uzun süre magazin gündeminde yer alan tektaşının parmağında olmaması bu iddiaları güçlendirdi.
Hakkında çıkan ayrılık haberlerine tepki gösteren Subaşı, bir paylaşım yaparak açıklamada bulundu.
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Şeyma Subaşı
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Takke düştü kel göründü tabii !!

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