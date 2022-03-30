Sezaryen doğum yapan annelerde anne sütünü artıracak süper besinler

Dünyaya hayat getirmek hiç de kolay bir iş değil. Birçok insan, sağlıklı beslenmeyi sadece hamilelik boyunca sürdürür. Aslında doğumdan sonra da kontrollü ve dengeli bir beslenme emzirme için çok önemlidir.

Bebek doğduktan sonra tüm dikkat bebeğe verilir, ancak annenin de özellikle sezaryen doğumdan sonra çok fazla bakıma ihtiyacı vardır. Çoğu annenin sezaryen doğumundan sonra süt üretmesi zaman alır. İşte kısa sürede iyileşmesine ve süt üretimini artırmasına yardımcı olacak, kolayca bulunabilen birkaç besin.