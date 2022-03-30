Sezaryen doğum yapan annelerde anne sütünü artıracak süper besinler

Dünyaya hayat getirmek hiç de kolay bir iş değil. Birçok insan, sağlıklı beslenmeyi sadece hamilelik boyunca sürdürür. Aslında doğumdan sonra da kontrollü ve dengeli bir beslenme emzirme için çok önemlidir.
Bebek doğduktan sonra tüm dikkat bebeğe verilir, ancak annenin de özellikle sezaryen doğumdan sonra çok fazla bakıma ihtiyacı vardır. Çoğu annenin sezaryen doğumundan sonra süt üretmesi zaman alır. İşte kısa sürede iyileşmesine ve süt üretimini artırmasına yardımcı olacak, kolayca bulunabilen birkaç besin.
SEZARYEN DOĞUM YAPAN ANNENİN SÜTÜNÜ ARTIRACAK YİYECEKLER
KİMYON
Kimyon, süt üretiminin yanı sıra sindirime de yardımcı olur.
KIRMIZI MERCİMEK
Kırmızı mercimek, demir, protein ve lif içeriği ile dolu olduğundan süt üretimini artırır.
ISPANAK
Uzmanlar, yeni annelerin kalsiyum, demir, folat ve K vitamini açısından zengin oldukları için yeşil yapraklı sebzeleri bol tüketmelerini öneriyor.
ÇEMEN OTU TOHUMU
Araştırmalar çemen otu tohumlarının vücutta insülin ve oksitosin salgısını artırdığını ve bunun da süt üretimini artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.
YULAF
Bu süper yiyecek vücudunuza birden fazla şekilde yardımcı olabilir. Bir gece sütün içinde bekletip buzdolabında saklayabilir ve ertesi gün kahvaltıda en sevdiğiniz taze meyve sosları ile yiyebilirsiniz.
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