Show TV yeni dizisini duyurdu! Kadrosu dikkat çekti

Başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek’in yer aldığı 'İçimizden Biri' dizisinin Marmaris’teki setinden ilk kareler yayınlandı.

'İÇİMİZDEN BİRİ' KONUSU

Çekimlerine Marmaris’te başlanan İçimizden Biri dizisinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora, Renan Bilek’e; Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Geçtiğimiz günlerde maalesef talihsiz olaylar yaşadığımız Türkiye'nin cennet köşesi Marmaris’te çekimleri devam eden 'İçimizden Biri' dizisinin genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise başarılı isim Ersoy Güler üstleniyor.

YABANCI DEĞİL "İÇİMİZDEN BİRİ" Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun ve bu hikayelerden çok önce, Havva ile Adem. Bizim hikayemiz de onlarla başlamaktadır. Geleceğin Âdem’i, şimdilerin İrlandalı Adam’ı ile Türk kızı Havva’nın imkanlı kılmaya çalıştıkları aşk hikayesiyle…

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Ortodoks bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir.