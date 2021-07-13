Sıcak çarpmalarına dikkat! Sıcak çarpmasına maruz kaldıysanız 9 kuralı uygulayın

Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici “Kalp, böbrek, diyabet, hipertansiyon, akciğer hastalığı gibi bazı kronik hastalıklar sıcak çarpması riskinizi artırabilir. Aşırı kilo, hareketsiz olmak, gebelik ve daha önce sıcak çarpması geçmişine sahip olmak da vücudun kolayca aşırı ısınmasına yol açar” dedi.
Sıcak çarpmasının, en ciddi ısı yaralanması türü olduğunu söyleyen Dr. Nebahat Bilici “40 C veya daha yüksek bir vücut sıcaklığı, sıcak çarpmasının ana işaretidir. Konuşma bozukluğu, sinirlilik, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, kızarmış cilt, hızlı nefes alma da eşlik edebilir. Sıcak çarpması tahmin edilebilir ve önlenebilir bir sorundur. Ancak gerçekleştiğinde acil tedavi gerektirir” diye konuştu.
SICAK ÇARPMASINA KARŞI BU 9 KURALA DİKKAT!
BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE KLİMADAN FAYDALANIN
Sürekli sıcak havalarda, vücudu soğutmanın ve nemi düşürmenin en etkili yolu klima kullanımıdır. Ancak yanlış ve bilinçsiz klima kullanmamalıyız. Klimaya doğrudan maruz kalındığında ani kas tutulmaları, ağrılar ve yüz felci gibi kısmi felçler ortaya çıkabilir.
BOL SIVI TÜKETİN
Günde en az 2,5-3 litre sıvı tüketin. Bol miktarda sıvı vücudunuzun terlemesine ve normal vücut ısısını korumasına yardımcı olur. Vücuttan sıvı atılımını arttıran kafein ve alkolden kaçının.
ÇALIŞMA SÜRESİNİ KADEMELİ OLARAK ARTTIRIN
Sıcak iklime alışkın olmayan insanlar, özellikle sıcak çarpmalarına karşı daha hassastır. Vücudunuzun sıcak havaya alışması birkaç hafta sürebilir. Bu sürece kadar sıcak saatlerde çalışma sürenizi kademeli olarak arttırın, bol sıvı tüketin ve eforunuz kısıtlayın.
DIŞARI ÇIKMA SAATLERİNE DİKKAT EDİN
Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici “Çocuklar, 65 yaş üstü yetişkinler, sıvı atılımını arttıran İlaç kullananlar ve kronik hastalığı olanlar sıcak çarpmalarına karşı daha duyarlı olduğu için bu kişilerde mutlaka ek önlemler alınmalıdır. Bu gruptakiler 10.00-16.00 saatleri arası güneş altında yüksek sıcağa maruz kalmamalı ve bol sıvı tüketmelidir.
GÜNEŞTEN KORUNUN
Güneş altında şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü kullanın. Güneş yanığı vücudunuzun kendini soğutma yeteneğini etkiler, bu nedenle kendinizi açık havada geniş kenarlı bir şapka ve güneş gözlüğü ile koruyun ve SPF'si en az 30 olan bir güneş kremi kullanın. Güneş kremini güneşe çıkmadan 30 dakika önce uygulayın ve eğer yüzüyorsanız her iki saatte bir yenileyin.
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