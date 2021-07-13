Sıcak çarpmalarına dikkat! Sıcak çarpmasına maruz kaldıysanız 9 kuralı uygulayın

Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici “Kalp, böbrek, diyabet, hipertansiyon, akciğer hastalığı gibi bazı kronik hastalıklar sıcak çarpması riskinizi artırabilir. Aşırı kilo, hareketsiz olmak, gebelik ve daha önce sıcak çarpması geçmişine sahip olmak da vücudun kolayca aşırı ısınmasına yol açar” dedi.

Sıcak çarpmasının, en ciddi ısı yaralanması türü olduğunu söyleyen Dr. Nebahat Bilici “40 C veya daha yüksek bir vücut sıcaklığı, sıcak çarpmasının ana işaretidir. Konuşma bozukluğu, sinirlilik, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, kızarmış cilt, hızlı nefes alma da eşlik edebilir. Sıcak çarpması tahmin edilebilir ve önlenebilir bir sorundur. Ancak gerçekleştiğinde acil tedavi gerektirir” diye konuştu.