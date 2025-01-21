Sıcak havuz var, otantik lüks SPA var ama yangın merdiveni yok! Grand Kartal Otel'in lüks paylaşımları...

Tatil için gittikleri 'lüks' otel, ziyaretçilerinin mezarları oldu. Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde başladığı belirtilen yangının gece saatlerinde bir anda tüm oteli sarmasıyla ortalık can pazarına döndü. 11 saattir devam eden yangında 66 kişi yangında hayatını kaybederken 51 kişi yaralandı.