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  4. Sıcak havuz var, otantik lüks SPA var ama yangın merdiveni yok! Grand Kartal Otel'in lüks paylaşımları...

Sıcak havuz var, otantik lüks SPA var ama yangın merdiveni yok! Grand Kartal Otel'in lüks paylaşımları...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.01.2025 14:56
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38 bin TL’lik gecelik fiyatla lüksünü sergileyen Grand Kartal Otel, yangın merdiveni barındırmayan ahşap yapısıyla büyük tepki topladı! Sosyal medyada şatafatlı paylaşımlar yaparken, güvenlik tedbirlerini göz ardı eden otele tepki yağdı. İşte o lüks dolu paylaşımlar...

Tatil için gittikleri 'lüks' otel, ziyaretçilerinin mezarları oldu. Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde başladığı belirtilen yangının gece saatlerinde bir anda tüm oteli sarmasıyla ortalık can pazarına döndü. 11 saattir devam eden yangında 66 kişi yangında hayatını kaybederken 51 kişi yaralandı.

Ahşap yapının ise yangın merdivenine sahip olmaması büyük tepki çekti.

GECELİK FİYATI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

GECELİK FİYATI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Öte yandan otelin lüks paylaşım dolu sosyal medyası ve rezervasyon sitelerinde yer alan bilgilerde gecelik konaklama ücretinin 38 bin TL olduğu öğrenilen otele ihmalden dolayı tepki yağdı. 

DOLULUK ORANI YÜZDE 90'DI

DOLULUK ORANI YÜZDE 90'DI

Pek çok kişinin kış tatili için uğrak noktası olan Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'in doluluk oranı yüzde 90 olduğu öğrenildi. 163 odalı otelde, 237 kişi olduğu belirtildi.

SLOGANLARDA LÜKS ANCAK CAN GÜVENLİĞİ YOK

SLOGANLARDA LÜKS ANCAK CAN GÜVENLİĞİ YOK

Resmi internet sitesinde “Dağların zirvesinde konumlanmış lüks bir cennettir” sloganıyla tanıtımı yapılan otelde lüks paylaşımlara rağmen tedbirsizlik infial yarattı.

Otelin imkanları yazmakla bitmiyor. Gece klübü, gazinosu, şömineli yatak odaları, SPA, sıcak havuz... Hepsinin yanında bir de ihmal var.

Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi otel Grand Kartal Otel
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