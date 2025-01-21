Sıcak havuz var, otantik lüks SPA var ama yangın merdiveni yok! Grand Kartal Otel'in lüks paylaşımları...

Tatil için gittikleri 'lüks' otel, ziyaretçilerinin mezarları oldu. Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde başladığı belirtilen yangının gece saatlerinde bir anda tüm oteli sarmasıyla ortalık can pazarına döndü. 11 saattir devam eden yangında 66 kişi yangında hayatını kaybederken 51 kişi yaralandı.
Ahşap yapının ise yangın merdivenine sahip olmaması büyük tepki çekti.
Öte yandan otelin lüks paylaşım dolu sosyal medyası ve rezervasyon sitelerinde yer alan bilgilerde gecelik konaklama ücretinin 38 bin TL olduğu öğrenilen otele ihmalden dolayı tepki yağdı.
Pek çok kişinin kış tatili için uğrak noktası olan Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'in doluluk oranı yüzde 90 olduğu öğrenildi. 163 odalı otelde, 237 kişi olduğu belirtildi.
Resmi internet sitesinde “Dağların zirvesinde konumlanmış lüks bir cennettir” sloganıyla tanıtımı yapılan otelde lüks paylaşımlara rağmen tedbirsizlik infial yarattı.
Otelin imkanları yazmakla bitmiyor. Gece klübü, gazinosu, şömineli yatak odaları, SPA, sıcak havuz... Hepsinin yanında bir de ihmal var.
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