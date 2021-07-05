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  4. Şifalı suyu duyanlar Sivas'a akın ediyor: Felçliler geliyor, sıçradığında iyi oluyor

Şifalı suyu duyanlar Sivas'a akın ediyor: Felçliler geliyor, sıçradığında iyi oluyor

05.07.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Çeltek köyünde bulunan ve şifa dağıttığına inanılan suyun, felçli ve eklem ağrısı çeken hastaları iyileştirdiğine inanılıyor.

Sivas Merkez'e 33 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltek köyünde Horasan erenlerinden olduğu düşünülen Çeltek Baba Türbesi ve Çeltek Baba Şifa Hamamının şifa dağıttığına inanılıyor. Yer altından gelen suyun felçli hastaların iyileşmesinde katkısı olduğu düşünülüyor.

'GELEN FELÇLİ HASTALAR YÜRÜYEREK ÇIKIYOR' İDDİASI

Çeltek Baba Hamamında şifalı suyla duş alan hastalar daha sonra türbeye giderek burada namaz kılıyor. Bir süre burada yatan hastaların iyileştiği düşünülüyor.
Çeltek Baba Hamamında şifalı suyla duş alan hastalar daha sonra türbeye giderek burada namaz kılıyor. Bir süre burada yatan hastaların iyileştiği düşünülüyor.

"YATALAK HASTALAR AYAĞA KALKIYOR"

"YATALAK HASTALAR AYAĞA KALKIYOR"
Ayağa kalkamayan felçli hastalarında buradan yürüyerek çıktığı söyleniyor. İl dışından da ziyaretçilerini ağırlayan Çeltek Baba Hamamında iyileştirilme çalışması yapılması isteniyor.
Türbeye ziyarete gelen Ragıp Yılmaz, suyun ve türbenin yatalak hastalara iyi geldiğinin söylendiğini belirterek, “Buraya ziyaret için geldim. Ziyarette de yıkandım çeşmeden. Buraya geldim burada da iki vakit namazımı kıldım. Suyu faydalı diye duyuyoruz küçük yaşlardan beri. İçmesi faydalı derler. Benim rahatsızlığımda rüyamda bir iki kez denk geldi. Gel buraya dediler bende geldim. Yatalak hastalara iyi geldiğini söylüyorlar. Onların gelip de ayağa kalkıp gittiğini söylüyorlar" dedi.

"DUYAN GELİYOR"

"DUYAN GELİYOR"
Köy sakinlerinden Hüseyin Çapraz da duyan insanların geldiğini söyleyerek, “Buraya gelen hastalar genelde felçli olanlar veya rahatsız olanlar Allah’ın izniyle şifa buluyorlar, görüyoruz, duyuyoruz da. Daha önceden de duymuştuk bunlar oluyor yani. Buraya bir bayan hasta geldi. O burada yıkandı ve ziyarete geçti. Ziyarete geçtikten sonra orada tabi okumuşlar biraz yatmış. Hiç kalkamıyordu tekrar kalktı, yürüdü, konuştu. Her taraftan duyan bilen geliyor" diye konuştu.
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