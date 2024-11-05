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  4. Sıfır aldığı ciple kaza yaptı! Açtığı davayı 4 yıl sonra kazandı: Bayi sıfır araç vermek zorunda

Sıfır aldığı ciple kaza yaptı! Açtığı davayı 4 yıl sonra kazandı: Bayi sıfır araç vermek zorunda

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.11.2024 11:53
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4 yıl önce sıfır kilometre araç alan Hilal Yorulmaz 1 ay sonra fren arızası ve direksiyonun kilitlenmesinden dolayı kaza yaptı. Bayi 'sürücü kaynaklı' dese de dava açmaktan vazgeçmeyen Yorulmaz 4 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdi. Kredisinin bittiği ay davayı kazanan Yorulmaz şimdi ister aracın sıfırını isterse de onun karşılığı parayı bayiden alabilecek.

Trabzon'da satın aldığı sıfır kilometre ciple 1 ay sonra fren arızası ve direksiyon kilitlenmesi nedeniyle kaza yapan Hilal Yorulmaz, bayiye açtığı davada hukuk mücadelesini kazandı. Tüketici mahkemesi, bilirkişi raporunda, fren sistemindeki arızanın sürücü kaynaklı olmadığı ve 'gizli ayıplı' olduğu tespit edilen aracın 'ayıpsız misliyle' değiştirilmesine hükmetti.

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FRENİ TUTMADI, DİREKSİYONU KİLİTLENDİ

Trabzon'da bir hastanede sağlık personeli olarak görev yapan Hilal Yorulmaz, İstanbul'da bir otomotiv bayisinden 11 Eylül 2020'de 34 DDM 631 plakalı sıfır kilometre cip satın aldı. Aracı getirdiği Trabzon'da 1 ay kullanan Yorulmaz’ın cipi, yokuş indiği sırada tali yolda iddiaya göre frenler tutmayıp ve direksiyon kilitlenince otomobile, ardından da refüje çarptı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayı yara almadan atlatan Yorulmaz, durumu bayiye anlattı. Bayi yetkililerinin yaptığı incelemeden olumsuz yanıt alan Yorulmaz, avukatı Bünyamin Bayram aracılığıyla aracı satan bayi aleyhine 'ayıplı malın iadesi' davası açtı.

ARAÇ SAHİBİ HAKLI BULUNDU

ARAÇ SAHİBİ HAKLI BULUNDU

Trabzon Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada talep edilen bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda araç sahibi Hilal Yorulmaz'ı haklı bulup, cipin fren sisteminde oluşan arızanın kullanıcı kaynaklı olmadığı, fren sonrası direksiyonun kilitlendiği ve araç kaynaklı gizli ayıp nitelikleri yer aldığı yönünde tespitlerde bulundu. Mahkeme, yetkili bayiden 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın 'ayıpsız misliyle' değiştirilmesini hükmetti. Mahkemenin kararını temyiz etmesinin ardından Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi de dosyayı detaylı inceleyerek, Tüketici Mahkemesi'nin kararını onadı.

SORUN ÜRETİM KAYNAKLI BULUNDU

SORUN ÜRETİM KAYNAKLI BULUNDU

4'üncü Hukuk Dairesi, onama gerekçesinde, "Dava konusu aracın fren mekanizmasından kaynaklı arıza sebebiyle trafik kazası meydana gelmesine, fren arızasının üretim kaynaklı olmasına, arıza oluşmasında kullanıcının bir etkisinin bulunmamasına, bilirkişi raporunun somut olayla uyumlu olmasına, araçtaki arızanın mahiyetine göre misli ile değişiminin hakkaniyete uygun olmasına göre ilk derece mahkemesince verilen kararda usul ve yasaya aykırılık görülmemiştir" ifadelerine yer verdi.

YARGI SÜRECİ 4 YIL SÜRDÜ

YARGI SÜRECİ 4 YIL SÜRDÜ

Bayi yetkilileri, karara itirazda bulunup, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. 4 yıl süren yargı süreci sonunda Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi de kararı bayi aleyhinde onadı. Karara göre; aracı satan bayi, aynı modelde sıfır kilometrede araç ya da belirlenecek güncel tutarı, tüketiciye geri ödeyecek.

KAZADA EŞİNİN ELİ KIRILD

KAZADA EŞİNİN ELİ KIRILD

I Olay günü yaşadıklarını anlatan Hilal Yorulmaz, "Kazanın olduğu gün, eşimle işe gidiyorduk. Araç fren pedalında bir arıza olmaya başladı. Yokuş inerken fren pedalı birden sertleşmeye, aracın freni tutmamaya başladı. Eşime aracın frenin tutmadığını söyleyip, elimi park frenine attım. Park freni de aktif hale gelmedi. O panik haliyle ana yola savrulduk. Son esnada direksiyonla belki bir manevra yapabiliriz dedik, direksiyon da kitlendi. Ana yola tamamıyla savrulduk, refüje çarptık. Kaza esnasında beni hava yastıkları korudu. Ama eşim benim kadar şanslı değildi, elini kırdı. Yaklaşık 1-2 ay tedavi gördü. Hem maddi hem manevi çok yıprandık" dedi.

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Trabzon kaza sıfır araç
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