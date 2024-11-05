Sıfır aldığı ciple kaza yaptı! Açtığı davayı 4 yıl sonra kazandı: Bayi sıfır araç vermek zorunda

KAZADA EŞİNİN ELİ KIRILD

I Olay günü yaşadıklarını anlatan Hilal Yorulmaz, "Kazanın olduğu gün, eşimle işe gidiyorduk. Araç fren pedalında bir arıza olmaya başladı. Yokuş inerken fren pedalı birden sertleşmeye, aracın freni tutmamaya başladı. Eşime aracın frenin tutmadığını söyleyip, elimi park frenine attım. Park freni de aktif hale gelmedi. O panik haliyle ana yola savrulduk. Son esnada direksiyonla belki bir manevra yapabiliriz dedik, direksiyon da kitlendi. Ana yola tamamıyla savrulduk, refüje çarptık. Kaza esnasında beni hava yastıkları korudu. Ama eşim benim kadar şanslı değildi, elini kırdı. Yaklaşık 1-2 ay tedavi gördü. Hem maddi hem manevi çok yıprandık" dedi.