Sıfır araçlardaki gizli hatalar mağduriyete neden oldu! Şikayetler arttı!

Genellikle ikinci el araçlarda yaşanan hatalar sebebiyle birçok insan mağdur olurken, sıfır araçlarda da ortaya çıkan gizli hatalar birçok alıcı tarafından tepki aldı. İkinci el satışlarının artmasıyla beraber, sıfır araç piyasasında bir düşüş yaşanmıştı. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar ise ortaya çıkan gizli hatalar nedeniyle satıcıları şikayet yağmuruna tuttu.

“Kıyamet gibi şikayet yağıyor!”

Son günlerde oldukça fazla bir şekilde şikayet aldıklarını dile getiren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bayiden sıfır kilometre araç alan çok sayıda kişiden şikayet yağıyor. Mağdurlar sosyal medyada grup bile kurmuşlar." dedi.

Sıfır araç alan kişilerin, müşterinin hasarı sonradan görmesi durumunda seçimlik hakkı bulunuyor. Ağaoğlu konuyla ilgili olarak, "Tüketicilerin aldığı araç ayıplı çıktığında satıcıya başvurup seçimlik haklarını isteyebilir. Ancak bayiler sorunu hemen çözmek yerine müşterilere yargı yolunu gösteriyor. Genelde bu davalar 5 ile 8 yıl arasında sonuçlanıyor.” Dedi.

“Müşterinin haklı bulunması durumunda satıcı o modelin sıfırı olmadığını söyleyerek fatura bedelini ödemek istiyor. Bu durumda tüketici yıllar süren yargılama sürecinde ya otomobilsiz kalıyor ya da ayıplı otomobilli kullanmak durumunda kalıyor. Bu konuyla ilgili kıyamet gibi şikayet yağıyor." ifadelerini kullandı.

"Ekspertiz zorunlu olmalı" Vatandaşlar ikinci el araç satın alırken bir ekspertizden yardım alıyor. Ancak sıfır araç alırken vatandaşlar genellikle vatandaşlar böyle bir yola başvurmuyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu durumla ilgili olarak kişilerin sıfır araç alırken de bir ekspertizden yardım almaları gerektiğinin altını çizdi.