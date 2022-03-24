Sigara fiyatları güncel liste 24 Mart 2022! Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar? Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları güncel liste ve sigara zammı 24 Mart 2022 perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar? Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...