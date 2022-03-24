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  4. Sigara fiyatları güncel liste 24 Mart 2022! Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar? Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları güncel liste 24 Mart 2022! Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar? Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

24.03.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları güncel liste 24 Mart 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının ardından Mart ayında gelen zam ile sigara fiyatlarında 6 TL'lik artış olmuştu. Bu kapsamda Sigara fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte marka marka fiyat listesi...

Sigara fiyatları güncel liste ve sigara zammı 24 Mart 2022 perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar? Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

SİGARA FİYATLARI 24 MART 2022 GÜNCEL LİSTE!

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
geçtiğimiz haftalarda bazı sigara markalarına gelen 2 TL'lik zam sonrası BAT, JTI, Philip Morris markalarında güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte sigara fiyatları listesi...

24 MART 2022 PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI İLE JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI

24 MART 2022 PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI İLE JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI
Winston Slender: 22 TL, Winston Xsence: 24 TL
Marlboro Roll 50: 25,00 TL, Marlboro Edge: 25,00 TL
Tekel 2000: 23,5 TL, Tekel 2001: 23,5 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Kent: 24,00, Kent D Range: 24,00
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