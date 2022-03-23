Sigara zammı güncel fiyat listesi!23 Mart 2022 Sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam mı geldi? Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları ve sigara zammı günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları son zam haberi ile beraber gündemdeki yerini koruyor. Artan sigara fiyatlarından sonra tütün ürünü kullanan vatandaşlar güncel fiyat listeyi merak ediyor. BAT, JTI, Philip Morris markalarının Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? şeklindeki aramalar hız kazandı. Son zamla beraber sigara fiyatlarına dair merak edilenleri haberimizde işledik...