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  4. Sigara zammı güncel fiyat listesi!23 Mart 2022 Sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam mı geldi? Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı güncel fiyat listesi!23 Mart 2022 Sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam mı geldi? Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

23.03.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara kullanan vatandaşlar, tütün ürünlerine gelen zamları araştırıyor. Bilindiği gibi mart ayının başında tütün ürünlerine zam gelmişti. Tütün kullanıcıları 23 Mart 2022 günü de sigaraya yeni bir zammın gelip gelmediğini sorguluyor. Ocak ayı ve daha sonra Mart zammı ile sadece 2022 yılında sigara fiyatlarında 6 TL'lik bir yükseliş yaşanmıştı. BAT, JTI, Philip Morris marka marka fiyat listesi netleşti. İşte son zamla beraber BAT, JTI, Philip Morris marka marka güncel sigara fiyatları!

Sigara fiyatları ve sigara zammı günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları son zam haberi ile beraber gündemdeki yerini koruyor. Artan sigara fiyatlarından sonra tütün ürünü kullanan vatandaşlar güncel fiyat listeyi merak ediyor. BAT, JTI, Philip Morris markalarının Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? şeklindeki aramalar hız kazandı. Son zamla beraber sigara fiyatlarına dair merak edilenleri haberimizde işledik...

23 MART 2022 MARLBORO TOUCH PARLİAMENT MURATTİ LARK KENT SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigaraya gelen gelen son zamlar gündemde yer alan konular arasındadır. İşte merak edilen Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

2022 PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI VE JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI

2022 PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI VE JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI
Winston Slender: 22 TL Winston Xsence: 24 TL Marlboro Roll 50: 25,00 TL Marlboro Edge: 25,00 TL Tekel 2000: 23,5 TL Tekel 2001: 23,5 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Kent: 24,00 Kent D Range: 24,00 Marlboro Touch: 26,00 TL Marlboro: 27,00 TL Parliament: 27,50 TL L&M: 23,50 TL
Muratti: 25,00 TL Muratti BLU: 24,00 TL Lark: 24,00 TL Chesterfield: 23,50 TL
Kent Blue: 24,00 Kent Slims: 27 TL Viceroy: 24,00 TL
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