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Siğilleri kökten kurutacak! Düzenli kullanımda kurtulmanın yolu çok basit

26.09.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciltte çıkan siğiller oldukça can sıkıcı olabiliyor. Toplumda sıklıkla görülen bu cilt rahatsızlığı için çözüm önerileri aranıyor. Siğilleri olan kişiler internet üzerinden 'Siğil nasıl geçer?' diye araştırmalar yapıyor. Bu sorunun cevabı doğal ürünlerden geçiyor. Siğillerden kurtulmak için evde yapılacak doğal tarifler bulunuyor.

Papilloma virüsünün neden olduğu siğiller en sık görülen cilt rahatsızlıkları arasında bulunmaktadır. Vücudun her yerinde görülebilen siğiller genellikle ellerde ve parmaklarda görülmektedir. Vücudun bir bölümünden vücudun başka bir bölümüne yayılabilen bu virüs cilt ile teması halinde veya havlu ve kıyafet gibi kişisel eşyaları paylaşarak kolayca yayılırlar. Siğilleri kurutmak için doğal yöntemlerden yararlanılabilir. Ancak geçmeyen siğilleriniz varsa etkili bir sonuç için doktora başvurabilirsiniz.

SİĞİLLERİ KÖKTEN KURUTACAK ÖNERİLER

SARIMSAK

SARIMSAK
Taze bir diş sarımsağı alın ve suyu çıkana kadar ezin. Ezdikten sonra siğilin üzerine sürün ve bir sargı bezi ya da kumaş parçası ile sarın. Karışımın sabit kalması için iyice sardığınızdan emin olun. Etki etmesi için bir gece bekleyin ve ertesi gün bandajı çıkarın, bölgeyi iyice yıkayın. Siğil kuruyup düşene kadar aynı işlemi her gün tekrarlayın.

ELMA SİRKESİ

ELMA SİRKESİ
Elma sirkesi, bu küçük kabarcıklardan kurutmak için idealdir. Tek yapmanız gereken küçük bir sargı bezi almak ve üzerine üç damla elma sirkesi dökmek. Sargı bezini siğilin üzerine koyun ve sarımsak tedavisinde olduğu gibi bence boyunca etki etmesini bekleyin. Bu işlemi beş gün üst üste hiçbir günü atlamadan tekrarlayın. Mümkünse, sargı bezini her sabah değiştirin.

MUZ KABUĞU

MUZ KABUĞU
Elma sirkesi, bu küçük kabarcıklardan kurutmak için idealdir. Tek yapmanız gereken küçük bir sargı bezi almak ve üzerine üç damla elma sirkesi dökmek. Sargı bezini siğilin üzerine koyun ve sarımsak tedavisinde olduğu gibi bence boyunca etki etmesini bekleyin. Bu işlemi beş gün üst üste hiçbir günü atlamadan tekrarlayın. Mümkünse, sargı bezini her sabah değiştirin.

SOĞAN SUYU

SOĞAN SUYU
Soğan, siğillerle ve siğile sebep olan virüsle savaşmak için harikadır. İşin sırrı, soğanı kesip bir gece boyunca kasede tuz ile bekletmektir. Sabah, suyunu ayırabilir ve uyumadan önce doğrudan siğilin üzerine sürebilirsiniz. Yaklaşık 12 gün içinde sonuçlarını görebilirsiniz.

HİNT YAĞI

HİNT YAĞI
Hint yağı, dört haftadan kısa sürede rahatsız eden siğillerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bir miktar karbonatı yapışkan macun kıvamına gelene kadar Hint yağı ile karıştırın. Karışımı siğilin üzerine sürün ve yara bandı ya da sargı bezi ile üzerine kapatın.
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