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  4. Sıla yolculuğu devam ediyor! Kapıkule gümrük sahasında gurbetçi yoğunluğu

Sıla yolculuğu devam ediyor! Kapıkule gümrük sahasında gurbetçi yoğunluğu

05.07.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişleri sürerken kapıda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin, ana vatana gelişleri yoğun şekilde devam ediyor.

SILA YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemeyen çok sayıda gurbetçi, salgının etkisinin azalmasıyla vatan özlemini gidermek için sıla yoluna çıktı.

"SINIRDAN GEÇİNCE TÜYLERİN HEYECANDAN DİKEN DİKEN OLUYOR"

"SINIRDAN GEÇİNCE TÜYLERİN HEYECANDAN DİKEN DİKEN OLUYOR"
Almanya'dan gelen Aydın Kaya, AA muhabirine Türkiye'ye geldiği için mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.
Sınırdan geçince duygulandığını belirten Kaya, "Cennete gelmek nasıl oluyor ise öyle hissediyorum. Aile olarak çok mutluyuz. Sınırda biraz bekleyebiliyoruz. Seve seve beklerim. Sınırdan geçince tüylerim heyecandan diken diken oluyor. 51 senedir gidip geliyorum, her seferinde aynı hissi yaşıyorum." dedi.
Turan Yıldız ise geçen yıl salgın nedeniyle memleketine gelemediğini bu yıl ailesiyle birlikte ülkeye giriş yaparken duygulandıklarını anlattı.
Sevdikleriyle hasret gidereceklerini ifade eden Kaya, "Memleket gibisi var mı? Gezebileceğimiz yerleri gezeceğiz. Ayasofya Camisi açıldı, oraya gideceğiz. Türkiye'nin tüm güzelliklerini yaşamaya çalışacağız." diye konuştu.
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Kurban Bayramı
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