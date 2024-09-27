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  4. Silinen bazı görüntüler geri getirildi! Narin soruşturmasında son perde: Aile yoğun bir çaba içinde

Silinen bazı görüntüler geri getirildi! Narin soruşturmasında son perde: Aile yoğun bir çaba içinde

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.09.2024 08:46
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8 yaşındaki Minik Narin'den kim ne istedi de Narin'in canına kıydı? Aile üyeleri neden ağız birliği yapıyor? Henüz cevaplanmayan birçok soru varken Narin soruşturmasıyla ilgili son gelişmeyi muhabir Ferit Demir duyurdu. Son olarak TÜBİTAK'ın bazı görüntüleri incelediği biliniyordu. Silinen bazı görüntüler geri getirildi. Demir, "Delil karartma yardımını kim yada kimlerden aldıkları ise henüz tespit edilmiş değil." açıklamasında bulundu.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'daki evinden Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti. Boğularak öldürüldüğü tespit edilen Narin'in cansız bedeni bir çuval içinde evinin yakınındaki derede bulundu. Cansız bedenin bulunmasından sonra aile üyelerinin birçoğu gözaltına alındı ve tutuklandı. Anne ve ağabeyi Enes de tutuklananlar arasında.

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AMCA 1 NUMARALI ŞÜPHELİ

Narin'in amcası Salim Güran soruşturmada 1 numaralı şüpheli olarak yer alıyor. Birçok iddianın ortaya atıldığı esrarengiz olayda anne ve amcanın birlikte olduğu Narin'in de bunu gördüğü iddia edilmişti. İddialar netlik kazanmadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar da benzer ifadeler kullanmış cinayeti amcanın işlediğini söylemişti.

Soruşturma kamuoyu tarafından yakından takip edilirken muhabir Ferit Demir'den yeni açıklama geldi. Bakan Tunç geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK'a yeni kamera kayıtlarının gönderildiğini duyurmuştu. Demir o görüntülerin bazılarının geri getirildiğini söyledi.

Demir'in konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

BAZI GÖRÜNTÜLER GETİRİLDİ

BAZI GÖRÜNTÜLER GETİRİLDİ

Narin cinayeti dosyasında ilk gün yapılması gereken işlemler 20. günde yapıldı. 20 gün sonra toplanan deliller ne kadar sağlıklı olur? Dijital deliller üzerinde yoğun çalışma yapılıyor, TÜBİTAK bazı kamera görüntülerini ve ses kayıtlarını geri getirmek için çalışıyor.

Bazıları geri getirilmiş, süreç yeni gözaltılar ile devam edecek yeni tutuklamalar olabilir. @siring, Güran ailesi Narin cinayetini delillerini karartmak ve cinayetin aydınlatılmasını engellemek için hala yoğun bir çaba içindeler.

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK soruşturma kamera Narin Güran
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