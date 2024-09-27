Silinen bazı görüntüler geri getirildi! Narin soruşturmasında son perde: Aile yoğun bir çaba içinde

21 Ağustos'ta Diyarbakır'daki evinden Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti. Boğularak öldürüldüğü tespit edilen Narin'in cansız bedeni bir çuval içinde evinin yakınındaki derede bulundu. Cansız bedenin bulunmasından sonra aile üyelerinin birçoğu gözaltına alındı ve tutuklandı. Anne ve ağabeyi Enes de tutuklananlar arasında.
Narin'in amcası Salim Güran soruşturmada 1 numaralı şüpheli olarak yer alıyor. Birçok iddianın ortaya atıldığı esrarengiz olayda anne ve amcanın birlikte olduğu Narin'in de bunu gördüğü iddia edilmişti. İddialar netlik kazanmadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar da benzer ifadeler kullanmış cinayeti amcanın işlediğini söylemişti.
Soruşturma kamuoyu tarafından yakından takip edilirken muhabir Ferit Demir'den yeni açıklama geldi. Bakan Tunç geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK'a yeni kamera kayıtlarının gönderildiğini duyurmuştu. Demir o görüntülerin bazılarının geri getirildiğini söyledi.
Demir'in konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde;
Narin cinayeti dosyasında ilk gün yapılması gereken işlemler 20. günde yapıldı. 20 gün sonra toplanan deliller ne kadar sağlıklı olur? Dijital deliller üzerinde yoğun çalışma yapılıyor, TÜBİTAK bazı kamera görüntülerini ve ses kayıtlarını geri getirmek için çalışıyor.
Bazıları geri getirilmiş, süreç yeni gözaltılar ile devam edecek yeni tutuklamalar olabilir. @siring, Güran ailesi Narin cinayetini delillerini karartmak ve cinayetin aydınlatılmasını engellemek için hala yoğun bir çaba içindeler.