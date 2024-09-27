Silinen bazı görüntüler geri getirildi! Narin soruşturmasında son perde: Aile yoğun bir çaba içinde

Narin'in amcası Salim Güran soruşturmada 1 numaralı şüpheli olarak yer alıyor. Birçok iddianın ortaya atıldığı esrarengiz olayda anne ve amcanın birlikte olduğu Narin'in de bunu gördüğü iddia edilmişti. İddialar netlik kazanmadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar da benzer ifadeler kullanmış cinayeti amcanın işlediğini söylemişti.