Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Sarımsak, çok eski çağlardan itibaren özel ilgi gören besinlerin başında geliyor. Antik çağlardan günümüze kadar faydaları için tüketilen sarımsak bin bir derde deva. Şifa niyetine tüketilen sarımsağın bir özelliği daha var ki, öğrenen şaşıp kalıyor!

HER GÜN SARIMSAK YEMEK İÇİN ALTI NEDEN

Birçok insan sarımsağı sever. Hemen hemen her yemeğe lezzetli bir katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınız için de iyidir!

DOĞAL ANTİBİYOTİK Pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinlerden bir tanesi olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydalara sahip

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR Hepimiz yüksek tansiyonun tehlikelerine aşinayız. Ayrıca kolesterolün burada oynadığı rol hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam ediyoruz. Bu nedenle, bugünlerde kolesterolünüzü düşürdüğünü iddia eden besinleri sık duyuyorsunuz. Sarımsak da bu besinlerden biridir. Birkaç çalışma, günlük sarımsak alımının, kolesterolünüzü düşürme konusunda uzun vadeli etkileri olduğunu göstermiştir. Tabii ki, kardiyovasküler hastalık veya yüksek kolesterol seviyeniz varsa, her zaman bir uzmana danışmalısınız.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR Sarımsağın sağlığımıza katkıda bulunabileceği anneannelerimiz ve onların büyükanneleri (ve bunun üzerine onların büyükanneleri) tarafından biliniyordu. Sarımsağın yüzyıllardır bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkili özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sarımsağı çiğ yemeniz gerekir. Sarımsakları kestiğinizde veya ezdiğinizde “allisin” salgılar. Bu maddenin sağlığınız için birçok faydası vardır, ancak sarımsağı ısıttığınızda allisin'in büyük çoğunluğunu kaybedersiniz.