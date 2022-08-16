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Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

16.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarımsak, halk arasında doğal antibiyotik olarak adlandırılıyor. Sağlığa olan faydaları dillere destan sarımsak, saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydalara sahip. Peki sarımsağın çekiciliği artırdığını daha önce duydunuz mu?

Sarımsak, çok eski çağlardan itibaren özel ilgi gören besinlerin başında geliyor. Antik çağlardan günümüze kadar faydaları için tüketilen sarımsak bin bir derde deva. Şifa niyetine tüketilen sarımsağın bir özelliği daha var ki, öğrenen şaşıp kalıyor!

HER GÜN SARIMSAK YEMEK İÇİN ALTI NEDEN

Birçok insan sarımsağı sever. Hemen hemen her yemeğe lezzetli bir katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınız için de iyidir!

DOĞAL ANTİBİYOTİK

DOĞAL ANTİBİYOTİK
Pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinlerden bir tanesi olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydalara sahip

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Hepimiz yüksek tansiyonun tehlikelerine aşinayız. Ayrıca kolesterolün burada oynadığı rol hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam ediyoruz. Bu nedenle, bugünlerde kolesterolünüzü düşürdüğünü iddia eden besinleri sık duyuyorsunuz. Sarımsak da bu besinlerden biridir. Birkaç çalışma, günlük sarımsak alımının, kolesterolünüzü düşürme konusunda uzun vadeli etkileri olduğunu göstermiştir. Tabii ki, kardiyovasküler hastalık veya yüksek kolesterol seviyeniz varsa, her zaman bir uzmana danışmalısınız.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Sarımsağın sağlığımıza katkıda bulunabileceği anneannelerimiz ve onların büyükanneleri (ve bunun üzerine onların büyükanneleri) tarafından biliniyordu. Sarımsağın yüzyıllardır bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkili özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sarımsağı çiğ yemeniz gerekir. Sarımsakları kestiğinizde veya ezdiğinizde “allisin” salgılar. Bu maddenin sağlığınız için birçok faydası vardır, ancak sarımsağı ısıttığınızda allisin'in büyük çoğunluğunu kaybedersiniz.

SARIMSAK SİZİ DAHA ÇEKİCİ KILAR

SARIMSAK SİZİ DAHA ÇEKİCİ KILAR
İçgüdülerinize aykırı olabilir, ama bu doğru. Sarımsağın nefesinizin kokusu üzerindeki etkisini elbette hepimiz biliyoruz. Peki, sarımsağın vücut kokunuzu da etkilediğini biliyor muydunuz? 2016'da yapılan araştırmalar, sarımsağın vücut kokusu üzerindeki etkisinin aslında çoğunlukla olumlu olduğunu göstermiştir. Bir koku testine katılanlar, sarımsak yiyen insanlardan gelen kokuyu "daha az yoğun" ve "daha çekici" olarak tanımladılar. Sarımsağın antimikrobiyal özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Kötü ter kokusuna neden olan bakteriler, vücudunuzdaki sarımsak sayesinde azalır. Unutmayın: Randevunuzdan bir gün önce sarımsak yerseniz bu en iyi sonucu verir. Tabii ki hemen öncesinde sarımsak yemenizi önermiyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
sarımsak
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