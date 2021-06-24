Sinovac aşısı ne kadar güvenilir? İşte Sinovac aşısının yan etkileri

Aşı hakkının birçok kişiye açılması ve aşı olmak için randevu almak isteyen vatandaşlar, aşılar hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle Haziran ayı itibariyle aşılama hızındaki yoğunluk, Sinovac hakkındaki araştırmaları da artırdı. Peki Sinovac aşısının yan etkileri neler? Sinovac ne kadar koruyucu?

Sinovac aşısı nedir?

Çin’den ithal edilen Sinovac firmasının ürettiği bir aşı olan Coronavac, formaldehitle inaktive edilen ve adjuvan olarak alüminyum kullanılan ölü aşıdır. Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza ara verilmeden bağışıklığımızı uyarmaktadır. Ölü aşı olduğu için daha güvenli olduğu düşünülmektedir.

Sinovac 3. Doz gerekli mi? Geleneksel aşılarda enfeksiyona sebep olan virüsler, zayıflatılarak ya da etkisizleştirilerek vücuda enjekte ediliyor, böylelikle vücut, kendisine zarar veremeyecek hale gelen virüse karşı bağışıklık kazanmayı öğreniyor.

mRNA tabanlı aşılarda ise virüsün tamamı yerine, genetik bilgisini taşıyan mRNA zincirinden kritik bir kısım vücuda enjekte ediliyor.

Viral vektör aşılarında da yine gen teknolojisi kullanılarak, virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı, başka bir virüs içine yerleştiriliyor ve vücuda veriliyor.