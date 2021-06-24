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  4. Sinovac aşısı ne kadar güvenilir? İşte Sinovac aşısının yan etkileri

Sinovac aşısı ne kadar güvenilir? İşte Sinovac aşısının yan etkileri

24.06.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı itibariyle aşılama hızında büyük bir artış kaydeden ülkemizde, aşı hakkı 25 yaşa kadar indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamada, Cuma (25 Haziran) günü itibariyle 18 yaşından gün olmuş herkes aşı olabilir açıklaması yapıldı. Bununla beraber vatandaşlar Sinovac ve BionTech aşıları arasında tercih yapıyorlar. Aşı olmak isteyen vatandaşlar Sinovac aşısının yan etkilerini ve koruyuculuğu hakkında araştırma yapıyor. Peki Sinovac ne kadar güvenilir?

Aşı hakkının birçok kişiye açılması ve aşı olmak için randevu almak isteyen vatandaşlar, aşılar hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle Haziran ayı itibariyle aşılama hızındaki yoğunluk, Sinovac hakkındaki araştırmaları da artırdı. Peki Sinovac aşısının yan etkileri neler? Sinovac ne kadar koruyucu?

Sinovac aşısı nedir?

Çin’den ithal edilen Sinovac firmasının ürettiği bir aşı olan Coronavac, formaldehitle inaktive edilen ve adjuvan olarak alüminyum kullanılan ölü aşıdır. Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza ara verilmeden bağışıklığımızı uyarmaktadır. Ölü aşı olduğu için daha güvenli olduğu düşünülmektedir.

Sinovac 3. Doz gerekli mi?

Sinovac 3. Doz gerekli mi?
Geleneksel aşılarda enfeksiyona sebep olan virüsler, zayıflatılarak ya da etkisizleştirilerek vücuda enjekte ediliyor, böylelikle vücut, kendisine zarar veremeyecek hale gelen virüse karşı bağışıklık kazanmayı öğreniyor.
mRNA tabanlı aşılarda ise virüsün tamamı yerine, genetik bilgisini taşıyan mRNA zincirinden kritik bir kısım vücuda enjekte ediliyor.
Viral vektör aşılarında da yine gen teknolojisi kullanılarak, virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı, başka bir virüs içine yerleştiriliyor ve vücuda veriliyor.
BioNTech ve Moderna aşıları RNA tabanlı, Sputnik V ve Oxford/Astrazeneca aşıları da viral vektör tabanlı aşılar.
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Aşı

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