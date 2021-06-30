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Sinovac aşısı yaptıranlar 3. dozda BioNTech yaptırabilir mi? Bakan Koca açıkladı! 3. doz ilk iki dozdan farklı bir aşı olabilir mi?

30.06.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar ilk 2 dozu Sinovac olanların 3. dozu BioNTech olup olamayacağını merak ediyor. Bakan Fahrettin Koca, bugün düzenlenmiş olan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca ilk 2 dozu olanların 3. dozu farklı bir açıdan seçip seçemeyeceği ile ilgili de bilgilendirme yaptı. Peki Sinovac aşısı yaptıranlar 3. dozda BioNTech yaptırabilir mi? 3. doz ilk iki dozdan farklı bir aşı olabilir mi ve 3. doz mecburi mi? İşte ayrıntılar...

Daha önce Sinovac olan vatandaşların 3. dozu BioNTech yaptırıp yaptıramayacağı merak ediliyor. Bakan Fahrettin Koca, 30 Haziran yani bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki Sinovac aşısı yaptıranlar 3. dozda BioNTech yaptırabilir mi? 3. doz aşı, ilk iki dozdan farklı bir aşı olabilir mi?

Sinovac yaptıran 3. dozda Biontech yaptırabilir mi?

Bakan Fahrettin Koca, 30 Haziran yani bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında aşılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

3. doz farklı aşı olabilir mi?

3. doz farklı aşı olabilir mi?
Daha önce ilk 2 dozu Sinovac olanların 3. dozu BioNTech yaptırıp yaptıramayacağı merak ediliyordu.
Bakan Koca bugün toplantı sonrası ilk 2 dozu Sinovac olanların 3. dozu BioNTech olup olamayacağı hakkında merak edilenleri yanıtladı. Ayrıca 3. doz aşının kimlerin olabileceğini de açıkladı.

3. doz gerekli bulundu

3. doz gerekli bulundu
Bakan Koca, aşılama ile ilgili yaptığı açıklamada "Bilim kurulu toplantısında 3. doz aşılamanın gerekliliği yönünde değerlendirmeler oldu." dedi.

3. doz aşıyı kimler olabilecek?

3. doz aşıyı kimler olabilecek?
Fahrettin Koca "Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşların ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı olursa olsun 3. doz aşı olmasının faydalı olabileceğini kararlaştırdık. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız yarından itibaren aşı randevusu alabilecektir." şeklinde 3. doz aşının müjdesini verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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