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Sinovac aşısının 2. dozu ne zaman yapılır? Aşı takvimi değişti mi?

15.07.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının 2. dozuna ilişkin önemli ifadelerde bulundu. Aşı takviminin değiştiğini kaydeden Bakan Koca, 1. doz aşı olan vatandaşların Sinovac aşısının 2. dozunun ne zaman yaptıracağını aktardı.

Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararları Bakan Koca açıkladı. Aşılama çalışmalarının son hızla devam ettiği bu süreçte BionTech ve Sinovac aşısı uygulanıyor. Sinovac 1. doz aşı olanlar ardından 2. dozu oluyor. Bakan Koca aşı takviminde değişikliğe gidildiğini ve Sinovac 2. dozun ne zaman yapılacağını bildirdi.

Sinovac 2. doz ne zaman olunacak?

Aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, geçtiğimiz gün 24.00’a kadar 1 milyon 34 bin 135 doz aşının daha yapıldığını duyurdu.
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda 2. doz aşıların ne yapılacağına ilişkin önemli karar alındı ve bu karar Bakan Koca tarafından duyuruldu.

BİONTECH 2. DOZ, 1. DOZDAN 3 HAFTA SONRA OLUNACAK

BİONTECH 2. DOZ, 1. DOZDAN 3 HAFTA SONRA OLUNACAK
Biontech aşısını olanların 2. dozu, ilk dozdan 3 hafta sonra olabileceği bildirildi.

SİNOVAC 2. DOZ, 1. DOZDAN 4 HAFTA SONRA OLUNACAK

SİNOVAC 2. DOZ, 1. DOZDAN 4 HAFTA SONRA OLUNACAK
Sinovac aşısını olan vatandaşların 2. doz aşıyı, 1. dozdan 4 hafta sonra olacağı öğrenildi.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

VAKA SAYILARI ARTIYOR
Kurban Bayramı öncesi düzenlenen toplantıda vaka sayıları, aşılama takvimi ele alınan konular arasındaydı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca, vaka sayılarının yükseldiğini bildirerek vatandaşların bayramda sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca bilim kurulu
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