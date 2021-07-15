Sinovac aşısının 2. dozu ne zaman yapılır? Aşı takvimi değişti mi?

Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararları Bakan Koca açıkladı. Aşılama çalışmalarının son hızla devam ettiği bu süreçte BionTech ve Sinovac aşısı uygulanıyor. Sinovac 1. doz aşı olanlar ardından 2. dozu oluyor. Bakan Koca aşı takviminde değişikliğe gidildiğini ve Sinovac 2. dozun ne zaman yapılacağını bildirdi.

Sinovac 2. doz ne zaman olunacak?

Aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, geçtiğimiz gün 24.00’a kadar 1 milyon 34 bin 135 doz aşının daha yapıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda 2. doz aşıların ne yapılacağına ilişkin önemli karar alındı ve bu karar Bakan Koca tarafından duyuruldu.

BİONTECH 2. DOZ, 1. DOZDAN 3 HAFTA SONRA OLUNACAK Biontech aşısını olanların 2. dozu, ilk dozdan 3 hafta sonra olabileceği bildirildi.

SİNOVAC 2. DOZ, 1. DOZDAN 4 HAFTA SONRA OLUNACAK Sinovac aşısını olan vatandaşların 2. doz aşıyı, 1. dozdan 4 hafta sonra olacağı öğrenildi.