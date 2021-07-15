Sinovac aşısının 2. dozu ne zaman yapılır? Aşı takvimi değişti mi?

Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararları Bakan Koca açıkladı. Aşılama çalışmalarının son hızla devam ettiği bu süreçte BionTech ve Sinovac aşısı uygulanıyor. Sinovac 1. doz aşı olanlar ardından 2. dozu oluyor. Bakan Koca aşı takviminde değişikliğe gidildiğini ve Sinovac 2. dozun ne zaman yapılacağını bildirdi.
Sinovac 2. doz ne zaman olunacak?
Aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, geçtiğimiz gün 24.00’a kadar 1 milyon 34 bin 135 doz aşının daha yapıldığını duyurdu.
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda 2. doz aşıların ne yapılacağına ilişkin önemli karar alındı ve bu karar Bakan Koca tarafından duyuruldu.
BİONTECH 2. DOZ, 1. DOZDAN 3 HAFTA SONRA OLUNACAK
Biontech aşısını olanların 2. dozu, ilk dozdan 3 hafta sonra olabileceği bildirildi.
SİNOVAC 2. DOZ, 1. DOZDAN 4 HAFTA SONRA OLUNACAK
Sinovac aşısını olan vatandaşların 2. doz aşıyı, 1. dozdan 4 hafta sonra olacağı öğrenildi.
VAKA SAYILARI ARTIYOR
Kurban Bayramı öncesi düzenlenen toplantıda vaka sayıları, aşılama takvimi ele alınan konular arasındaydı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca, vaka sayılarının yükseldiğini bildirerek vatandaşların bayramda sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.
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