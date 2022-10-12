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  4. Sır gibi korunuyordu, artık gün yüzüne çıktı! 'Durum vahim, artık herkes elini taşın altına koysun'

Sır gibi korunuyordu, artık gün yüzüne çıktı! 'Durum vahim, artık herkes elini taşın altına koysun'

12.10.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan İznik Gölü'ndeki çekilme dikkat çeken boyutlara ulaşırken, gölün dibindeki 2 bin yıllık tarihi bazilika da resmen suların üzerine çıktı. Konu hakkında konuşan emekli müze müdürü, ''Artık bazilikanın üzerinde yürüyebilirsiniz. Durum o kadar vahim'' derken, bölgede işletmeci olan kişi, ''Gördüğüm manzara karşısında çok şaşkınım. Gerçekten durum çok vahim. Artık yetkililere sesleniyorum. Lütfen artık herkes elini taşın altına koysun” diye konuştu.

Dünyanın en önemli 10 buluşu arasında yer alan İznik Gölü'nün dibinde keşfedilen Aziz Neophytos’un adına inşa edilen tarihi bazilika, artık sular altında değil. Göldeki kuraklığın artması nedeniyle gün yüzüne çıkan dünya tarihinin en önemli eserinde görevli arkeolog dalgıçlar artık araştırmalarını bazilikanın üzerinden yapıyor.

Marmara bölgesinin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, fabrikaların aşırı su çekmesi ve kuraklıktan nasibini aldı. Fabrikaların ve zirai sulamanın da ihtiyacını karşıladığı için günden güne kuruyan İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreyi aştı.

YÜZYILIN KEŞFİ

Vatandaşlar endişe içerisinde göldeki su oranının günden güne azalmasına şahit olurken, bazilika ile ilgili araştırmalarını gölün dibinde yapan araştırmacılar ve arkeologlar göldeki çekilme yüzünden çalışmalarını artık yüzyılın keşfinin üzerinde yürüyerek yapıyor.

SIR GİBİ KORUNUYOR AMA...

SIR GİBİ KORUNUYOR AMA...
Adeta bir sır gibi korunan ve çalışma alanına kimsenin alınmadığı tarihi eserin üzerinde bazı kendini bilmez kişilerin gezmesi ise herkesi endişe içinde bırakıyor.
Dünyanın en önemli tarihi eserlerinin başında bazilikanın olduğunu ifade eden İznik Eski Müze Müdürü Taylan Sevil, “İznik Gölü'nde geçen yıllarda başlayan çekilme bu yıl da devam etti. Bu sene gerçekten oldukça belirgin bir duruma dönüştü. Bu çekilmeler sonucunda antik çağda kalan eserlerde su üzerine çıktı. Bunlardan birisi yüzyılın keşiflerinden biri olan bazilika kalıntısı ortaya çıktı. Günümüzde artık bazilikaya yürüyerek ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bu da gölün ne derecede çekildiğinin önemli göstergesidir" dedi.

"20 YILLIK İŞLETMECİYİM İLK KEZ TANIK OLDUM"

"20 YILLIK İŞLETMECİYİM İLK KEZ TANIK OLDUM"
İznik Gölü kıyısında 20 yıllık işletmesi bulunan Bekir Uslu, “Gördüğüm manzara karşısında çok şaşkınım. Gerçekten durum çok vahim. Artık yetkililere sesleniyorum. Kuraklık had safhaya ulaştı. Buna önlem alınması lazım. Çünkü bazilika artık gün yüzüne çıktı. Üzerine çıkıp rahatlıkla gezebilirsiniz. Bu kuraklık geçen yıla göre yüzde 50 daha arttı. Diğer yerlerde kuraklık 150-200 metreye kadar ulaştı. Eğer bu böyle devam ederse gölümüzü kaybetmek üzereyiz. Lütfen artık herkes elini taşın altına koysun” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
İznik Gölü
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