Sıra dışı tedavi: Denizin 14 metre altındaki basınca eşdeğer! Kimi duymaya başladı kimi ağrılarından kurtuldu... Türkiye'nin her yerinden talep var

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hizmet veren ‘Hiperbarik Oksijen Tedavisi’ yöntemi, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen hastaların talebini karşılıyor. Kapsül içinde oluşturulan kuru dalış ortamında 12 kişilik gruplar halinde tedavi alan hastalara, denizin 14 metre altındaki basınç uygulanıyor. Hastalara basınçla eş zamanlı olarak da maske yardımıyla yüzde 100 oksijen veriliyor. Özellikle kronik yarası bulunan, radyoterapi gördükten sonra vücudunda yaralar oluşan, ani işitme ve görme kaybı yaşayan hastalara uygulanan her birisi 2 saat süren 30 seanslık tedavi, bugüne kadar yüzlerce kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu.
Eskişehir’de uygulanan tedavi, çevre illerde bulunmamasından dolayı yoğun talep görüyor. Farklı illerden de gelen taleplerin daha rahat karşılanabilmesi için günde 3 farklı seans ile yapılan tedavinin, önümüzdeki süreçte daha sık yapılabilir hale gelmesi için çalışmalar başladı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından, önümüzdeki süreçte Hiperbarik Oksijen Tedavisi için seans sayılarının arttırılacağı ve daha fazla hastaya hizmet verileceği belirtildi.
Kalça ekleminde yaşadığı ‘Avasküler Nekroz’ hastalığından dolayı Hiperbarik Oksijen Tedavisi alan 46 yaşındaki Avukat Gürkan Çalışkan, ağrılarının azaldığını belirterek, “Avasküler nekroz adı verilen kalça kemiğinin eklem yerinde kılcal damarların çalışmamasına bağlı olarak ödemim var. Kas ve kemiklerimde sıkıntı yaşıyorum. Ağrılarım azaldı. Eklemlerimde ve kasıklarımda çok ağrılarım vardı. Onda faydasını gördüm.
14 seanstır geliyorum, daha 16 seansım var. Hareket kısıtlamalarım azaldı. Koltuk değneği kullanıyorum. Yere basmamam gerekiyor rahatsızlığımdan dolayı. Kasığımda ve kalçamda çok ciddi ağrılarım vardı. Bu ağrılar için iyi geldi. Azaldı ağrılarım. Avuç içlerimiz kırmızı, yüzümüz kan basıncından dolayı kızarık, bir nevi Kaz Dağları’nda oksijen solumak gibi” dedi.
olda yürüdüğü esnada bir anda işitme kaybı yaşayan 63 yaşındaki Güler Saymaz, Hiperbarik Oksijen Tedavisi almak için Aydın’dan Eskişehir’e geldi. Tedavi başladıktan kısa süre sonra olumlu sonuç alarak tekrar duymaya başladığını belirten Güler Saymaz, “Bir anda kulağım duymamaya başladı. Yürürken, ayaktayken oldu. Bir gün sonra baş dönmeleri ve mide bulantıları başladı.
Ondan sonra buraya yönlendirdiler. Aydın Nazilli’den geliyoruz. Hiperbarik tedavisi için oradan doktorumuz yönlendirdi. Tedaviden sonra duymaya başladım, önceden hiç duymuyordum. Her yerde olmalı, sadece buralarda değil. Aydın’da olsa gider gelirdik. Aydın’dan Eskişehir’e geldik” ifadelerini kullandı.