Sıra dışı tedavi: Denizin 14 metre altındaki basınca eşdeğer! Kimi duymaya başladı kimi ağrılarından kurtuldu... Türkiye'nin her yerinden talep var

Eskişehir’de uygulanan tedavi, çevre illerde bulunmamasından dolayı yoğun talep görüyor. Farklı illerden de gelen taleplerin daha rahat karşılanabilmesi için günde 3 farklı seans ile yapılan tedavinin, önümüzdeki süreçte daha sık yapılabilir hale gelmesi için çalışmalar başladı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından, önümüzdeki süreçte Hiperbarik Oksijen Tedavisi için seans sayılarının arttırılacağı ve daha fazla hastaya hizmet verileceği belirtildi.