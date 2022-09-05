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  4. Sırrı çözülemiyor! 'Tılsımlı gömlekler' sergilendi "Duyar duymaz buraya doğru çekiyor"

Sırrı çözülemiyor! 'Tılsımlı gömlekler' sergilendi "Duyar duymaz buraya doğru çekiyor"

05.09.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırrı çözülemeyen, Osmanlı padişahlarının giydiği, halk arasında bilinen ismiyle ‘tılsımlı gömlekler’ Kayseri’de sergilendi. Melikgazi Belediyesi iş birliğiyle Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu tarafından hazırlanan Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve korunmak için giydiği gömleklerin yer aldığı ‘Kuvve-i İhlas Dualı Gömlekler Sergisi’ Hunat Hatun Medresesi’nde ziyarete açıldı. Vali Gökmen Çiçek “Dualı gömlekler sergisi. Ne kadar güzel bir isim, duyar duymaz, buraya doğru çekiyor" dedi.

Osmanlı sultanlarının giydiği, ayet, hadis ve sembollerle süslü ve her biri üç-dört yılda dokunan tılsımlı gömlekler sergisinin açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, Hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

İŞTE “KUVVE-İ İHLAS DUALI GÖMLEKLER” SERGİSİNİN AÇILIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

Gömleklerin bir kısmının padişahlara sevenleri tarafından yapıldığını söyleyen Hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu, “Gömlekler hakkında belki saatlerce konuşmak mümkün ama ben çok kısa bir şekilde özetleyeceğim. Gömlekleri iki kategoride incelemek mümkün. Gezince göreceksiniz bir padişah gömlekleri. Bazı gömlekler padişahın adına sevenleri tarafından yapılmış. Bazı gömlekler isimsiz ama yine padişah gömlekleri diye nitelendiriliyor. İkinci kısım, tamamen tasarım gömlekleri. Onların tasarımı ve meydana gelişi tamamen bize ait. Padişah gömleklerinin orijinalleri tamamen İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda bulunuyor." dedi.
Hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu, "Padişah gömlekleri üzerinde genelde koruma amaçlı Ayet-el Kürsi ve Fetih Suresi yazılıyor. Biz biraz da serbest hareket ederek Allah’ın azametine gücünü, kuvvetini belirten ayetleri ve duaları yazdık. Gençlik ve Spor Bakanlığı bize bu güzel eser ile serginin altyapısını bize hazırladı, yardımcı oldu. Bakanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizi Kayseri’ye, Melikgazi Belediyesi’ne, bizi davet eden Belediye Başkanımız Mustafa Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten fedakar olmaya çalıştılar” şeklinde konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “Bugün güzel bir serginin açılışını yapıyoruz. Bir hafta boyunca burada sergi devam edecek. Vanlıoğlu ailesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim atalarımızın ceddimizin nasıl hareket ettiğini, nasıl yaşadığını, nasıl giyindiğini bilmemiz bizim için son derece önemli. Özellikle dünyaya damgasını vurmuş Osmanlı’nın yaşadığı tarzı, savaşta nasıl bulunduğu, nasıl yemek yediği bizim için önemli. Burada savaşa giderken güç, kuvvet temsil eden, aynı zamanda mehteranla birlikte aynı zamanda giydiği kıyafetlerle, o savaş ortamının motivasyonunda nasıl giydiklerini gösteriyor. Dolayısıyla nazar dualarının önemi büyüktür. Burada da gömlekler üzerinde inşallah bunları göreceğiz. Özellikle Hunat Hatun Medresesi’nde bulunuyoruz. Hunat Hatun’un mekanı cennet olsun. Bayanların çok büyük emeği olan bu sergide Hunat Hatun’u da anmadan geçemedim. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Gerçekten bu tarihi dokuya yakışan anlayış içerisinde ecdadımızın ürünlerini, onları temsil eden ürünleri Vanlıoğlu ailesinin yaptığı bu anlamlı çalışmayı burada paylaşmadan dolayı değerli başkanımıza böyle güzel bir etkinlikten dolayı ben ekibine teşekkür ediyorum. Belediyeciliğin sadece imar boyutuyla, yollar boyutuyla, kaldırım boyutuyla yetmeyeceğini, onların olmazsa olmaz olduğunu ama bunlarla birlikte kültürel, sosyal, sportif alanlarda da turizm anlamında gerekli çalışmalar yapılması gerektiğini hepimiz bilincindeyiz. Çok şükür o noktaya geldik. Altyapı çalışmaları gerekiyordu. Onlar Kayseri’mizde iyi bir noktada. Bugün etkinliklerin de adeta bir arayış içerisinde gündemde değişik şekliyle paylaşılır olması da bizleri keyiflendiriyor, sevindiriyor. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir sergi için şehrimize dışarıdan gelenlere hoş geldiniz diyorum” dedi.
Türk medeniyetinde duanın çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Vali Gökmen Çiçek de, “Dualı gömlekler sergisi. Ne kadar güzel bir isim. İsim kendini duyar duymaz, buraya doğru çekiyor. Çünkü biz dua medeniyetinin çocuklarıyız. Bizim medeniyetimizde dua o kadar önemli ki. Biz evimizin en baş köşesine dua asarız. Kalbimize dua işleriz. Annelerimizin çeyizliklerinde en önemli yerlerinde dualar vardır. Belki de duayı bu kadar baş tacı yapan başka bir medeniyet vardır bunu biliyorum ama bizim camilerimizde, kalelerimizde, ecdadın bütün eserlerinde dua işlemiştir. Çünkü duaya inanırız. Hala da evden çıkarken dua ederek çıkarız. Sevdiklerimize dua ederiz ve duanın gücüne inanırız. İşte ecdat da böyle yapmış. Savaşa giderken padişahların giydiği gömleklere dualar işlemiş." şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Kayseri gömlek osmanlı
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