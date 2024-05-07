Şişli'de ortalık karıştı! Çatıya çıkıp apartmanı ateşe verdi... Gözaltılar var

Şişli'de Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda izinsiz oturduğu iddia edilen kişi, binayı tahliye için gelen polis, belediye ve itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

