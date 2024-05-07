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  4. Şişli'de ortalık karıştı! Çatıya çıkıp apartmanı ateşe verdi... Gözaltılar var

Şişli'de ortalık karıştı! Çatıya çıkıp apartmanı ateşe verdi... Gözaltılar var

07.05.2024 13:43
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İstanbul Şişli'deki bir apartmana tahliye için gelen ekipler, tepkiyle karşılaştı. Ekiplere kapıyı açmayan adam binanın çatısına çıkarak dış cephe kısmını ateşe verdi. Çilingir yardımıyla binaya giren ekipler, ateş yakan şüphelinin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 3 kişi gözaltına aldı.

Şişli'de Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda izinsiz oturduğu iddia edilen kişi, binayı tahliye için gelen polis, belediye ve itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ekiplere kapıyı açmayan bu kişi binanın çatı katına çıkarak dış cephe kısmını ateşe verdi.

Binanın çatısından düşen alevler dış cephenin bazı kısımlarıyla binanın önünde park halindeki bir motosiklet ve araçlarda hasara yol açtı.

Ekipler, binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, oluşan küçük çalı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine çilingir yardımıyla binaya giren ekipler, ateş yakan şüphelinin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 3 kişi gözaltına aldı.

Bu sırada fenalaşan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli apartman
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