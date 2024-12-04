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  4. Site magandasının o anları ortaya çıktı! Güvenlik görevlisi kadını rehin alıp başına silah dayamıştı...

Site magandasının o anları ortaya çıktı! Güvenlik görevlisi kadını rehin alıp başına silah dayamıştı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.12.2024 16:10
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Lüks siteye dalıp elindeki silahla kadın güvenlik görevlisini rehin almıştı. O anlar saniye saniye sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görevli kadını rehin alıp, aradığı kişiyi çağırması için tehdit eden şahısın o hareketleri ortaya çıktı. Polisin, şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Siteye girdi, elindeki silahı güvenlik görevlisi kadına doğrultup tehditler savurdu. Dün saat 19.30 sıralarında, Adana'nın Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki lüks sitede meydana gelen olayda, yüzü maskeli kişi, güvenlik kulübesine girip tabanca doğrulttuğu kadın güvenlik görevlisini rehin aldı.

ATEŞ ETTİ

ATEŞ ETTİ

Güvenlik görevlisini site bahçesine çıkaran şüpheli, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada diğer şüpheli de site girişine benzin döküp, ateşe verdi.

Kadın güvenlik görevlisinin ‘Tanımıyorum o kişiyi’ demesine aldırmayan şüpheli, otoparktaki bir otomobille, havaya birkaç el ateş ettikten sonra kaçtı. Sitede yaşayanlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

O ANLAR KAMERADA

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, güvenlik kulübesine giren şüphelinin, kadın güvenlik görevlisine tabancayı doğrultup, sürgüsünü çektiği anlar yer aldı. Kadın güvenlik görevlisinin büyük tedirginlik yaşadığı, şüpheliyi sakinleştirmek için çabaladığı görüldü.

Şüphelinin, saldırısının ardından yanındaki kişiyle kaçtığı anlar da kaydedildi. Sitedekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
silah ateş site
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