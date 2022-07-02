Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Dayanıklılık koşularıyla süren antrenman, kanat şut çalışmaları ve yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde bir otelin sahasında çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günün ilk antrenmanını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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