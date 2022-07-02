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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

02.07.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde bir otelin sahasında çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günün ilk antrenmanını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Dayanıklılık koşularıyla süren antrenman, kanat şut çalışmaları ve yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda kaleci Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig demir grup sivasspor futbol

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