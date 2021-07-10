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Sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır? İşte sivrisinekten korunmanın yolları...

10.07.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının yaklaşmasıyla sivrisinek kabusu başladı. İnsanları gün boyu huzursuz eden sivrisinekler ısırdığında tahrişe, kızarıklığa neden oluyor. Geceleri ise uykuların bölünmesine neden oluyor. "Sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sivrisineklerden doğal yollar ile korunabilmek mümkün. İşte sivrisinekten korunmanın yolları...

Sivrisinekler dünyadaki en tehlikeli hayvanlardan olarak kabul edilir. Sivrisinekler ısırığıyla sıtma, Batı Nil virüsü veya Deng humması yayabilir. Yaz aylarının gelmesiyle sivrisinekler insanları daha çok rahatsız etmeye başladı. Peki Sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır? İşte sivrisinekten korunmanın yolları...

Sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır?

Sivrisineklerin sevmediği kokular vardır. Bu kokuları kullanarak sivrisinekleri kendinizden uzak tutabilirsiniz. İşte o kokular: Lavanta, portakal, sirke, limon, ada çayı, okaliptüs, kadife çiçeği, karanfil, reyhan, defne, soğan, sarımsak, biberiye.

AÇIK RENK KIYAFET TERCİH EDİN

AÇIK RENK KIYAFET TERCİH EDİN
Öte yandan açık renk kıyafetler tercih edildiği takdirde sivrisineklerden uzak kalabilirsiniz. Sivrisinekler genellikle koyu renk kıyafetlere gelir. Yaz aylarının kabusu olan sivrisinekler koyu kıyafetleri kendi özel alanı gibi görür.
Sivrisineklerin sevmedikleri arasında B ve C vitaminleri yer alıyor. B ve C vitamini yönünden zengin besinler sivrisineklerin çok sevmediği gıda gruplarından. C vitamini suda eriyebilen bir vitamindir ve vücutta birikmediği gibi fazla terlemenin de önüne geçer. Böylece sivrisinekleri sizden uzak tutar.
Sivrisinekleri uzaklaştıran kokular arasında reyhan, fesleğen ve karanfil kokusu da yer alıyor. Bu bitkileri cam önüne koymanız evinize sivrisineklerin girmesini engelleyecektir.

KİŞİSEL HİJYENE ÖZEN GÖSTERİLMELİ

KİŞİSEL HİJYENE ÖZEN GÖSTERİLMELİ
Sivrisinekler ayak kokusu problemi yaşayan ve terli vücutlara gelir. Kişisel bakıma dikkat etmek ve sık sık duş almak sivrisinek istilasından korunmanıza yardımcı olur.
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