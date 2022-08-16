Siyaset gündemini karıştıracak iddia! "Mansur Yavaş'ı tasfiye etme hazırlıkları içerisindeler"

2023 seçimleri yaklaşırken siyaset gündeminde cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmalar da sürüyor. Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gösterilmesi gerektiğini sık sık dile getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir kez daha gündem yaratacak bir açıklamada bulundu. Özdağ'ın 6'lı masa ve Mansur Yavaş ile ilgili sözleri ve iddiaları dikkat çekti. İşte detaylar...

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALAR

Özdağ, partisinin Amasya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisi'nin yeni kurulmasına rağmen Türk siyasetinde derin izler bıraktığını ve gündemi belirlediğini söyledi.

Partilerinin bir yıl önce kurulduğunu ve bir milletvekili bulunduğunu belirten Özdağ, “Bir de kocaman kocaman partiler var milletvekili sayısı açısından. Mıy mıy siyaset yapıyorlar, biz bunlara sarı muhalefet diyoruz. Yani sarı sendika gibi, sarı sendika kime çalışır işverene çalışır. Bu muhalefet de kime çalışıyor, iktidara çalışıyor." dedi.

Özdağ, Merzifon’da da partisinin ilçe başkanlığındaki toplantı sonrası ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret etti, daha sonra bir tesiste partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özdağ, şunları kaydetti:



“Kemal Kılıçdaroğlu, fake aday olarak, sahte aday olarak Erdoğan’ın tekrar kazanmasının önünü açmaya çalışıyor. Yüz binlerce yabancıya vatandaşlık veriliyor, seçimlerde oy kullanmak üzere. Bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu 'Bizde bütün rakamlar var' diyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun Kemal Bey. Sende bütün rakamlar yok.”