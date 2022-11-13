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Siyasi isimlerin yapay zekayla hazırlanan görüntüleri gündem oldu! Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor: Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Akşener...

13.11.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya siyasi isimlerin yapay zekayla hazırlanan görüntülerini konuşuyor! Söz konusu görseller bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve daha birçok isim yer aldı. Siyasetin önde gelen isimlerinin yapay zekayla hazırlanan görüntüleri kullanıcılardan da büyük ilgi gördü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve daha birçok isim... Sosyal medya kullanıcıları Türk siyasetinin önde gelen isimlerinin yapay zekayla hazırlanan görüntülerine büyük ilgi gösterdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu görseller bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

SİYASİ İSİMLERİN YAPAY ZEKAYLA HAZIRLANAN GÖRÜNTÜLERİ

"Samet SKB Karaboğa" isimli o kullanıcı, siyasi isimlerin yapay zekayla hazırlanan görüntülerini Instagram hesabı üzerinden paylaştı. "Yapay zekayı eğitme konusunda yeni şeyler denediğini" belirten kullanıcı, dediğine göre, yapay zekayı Türk siyasetinin başını çekenlerin görselleri ile eğitti, Disney modeli ile birleştirdi ve ortaya bu dikkat çeken görüntüler çıktı.

DISNEY MODELİYLE BİRLEŞTİRDİ! İŞTE SONUÇ...

Kullanıcı görüntüleri paylaştığı gönderide "Selamlar. Yapay zekayı eğitme konusunda yeni şeyler deniyorum. Türk siyasetinin başını çekenlerin görselleri ile eğittim. Disney modeli ile birleştirince şöyle bir şeyler çıktı." ifadelerini kullandı.

Karaboğa'nın paylaştığı liderler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yer aldı.

İŞTE SİYASİ İSİMLERİN YAPAY ZEKAYLA HAZIRLANAN GÖRÜNTÜLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

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