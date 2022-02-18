Sizin de önünüze çıkabilir! Sakın koparmayın... Cezası 109 bin 593 lira

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda havaların biraz yumuşamasıyla birlikte karlar erimeye başladı ve baharın müjdeleyicisi olan kardelenler çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı’nda her yıl ilk cemreyle birlikte açan kardelenler, bu yıl da ilk cemrenin düşmesinden birkaç gün öncesinde karların içinden açarak, görsel şölen oluşturdu.

''ADETA CENNETİ ADIRIYOR''

Spil Dağı Milli Parkı içerisinde sarı ve beyaz olmak üzere iki ayrı renkte kardelenlerin çiçek açtığını kaydeden Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, “Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla adeta cenneti andıran Spil Dağı Milli Parkımızda baharın müjdecisi olan sarı ve beyaz kardelenler çiçek açtı.

Baharın müjdecisi kardelenler, cemreden bir hafta önce ya da bir hafta sonra da açabiliyorlar. Kardelenlerimiz filizlenmiş ve açmış durumda. Ziyaretçilerimiz milli parka geldiklerinde hem bu güzellikleri yaşayacaklar hem de bastıkları yerlere dikkat edecek ve ezmeyecek, onların gelecek yıllarda da tekrar yeşermesine vesile olmuş olacaklar” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde idari para cezası uyguluyor.