Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Slovacko'ya konuk olacak. Vatandaşlar karşılamaya ilişkin bilgileri öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Slovacko Fenerbahçe maçının günü, saati ve canlı yayın bilgisi...
SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Slovacko-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak.
Slovacko-Fenerbahçe maçı saat 20.00'da başlayacak.
SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.
SARI LACİVERTLİLER İLK MAÇTA SKOR AVANTAJINI KAPTI
Temsilcimiz Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Slovacko'yla oynadığı ilk maçı 3-0'lık skorla kazanmıştı.
Fenerbahçe golleri yeni transferlerden Emre Mor ve Lincoln Henrique atmıştı.
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