Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Slovacko'ya konuk olacak. Vatandaşlar karşılamaya ilişkin bilgileri öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Slovacko Fenerbahçe maçının günü, saati ve canlı yayın bilgisi...