Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic kimdir? Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic nereli ve kaç yaşında?

Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı için nefesler tutuldu. Peki Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic kimdir? İşte Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic ile ilgili merak edilenler...