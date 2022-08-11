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Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic kimdir? Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic nereli ve kaç yaşında?

11.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic 11 Ağustos 22 Perşembe (bugün) en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe 3-0'lık ilk maçın rövanşı için Çekya ekibi Slovacko'ya konuk olacak. Peki Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic kimdir? Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı için nefesler tutuldu. Peki Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic kimdir? İşte Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic ile ilgili merak edilenler...

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ NİKOLA DABANOVİC KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Slovacko Fenerbahçe maçını Nikola Dabanovic düdük çalacak. Nikola Dabanovic 18 Aralık 1981 yılında Podgoritsa, Karadağ'da dünyaya geldi. Nikola Dabanovic, 2006'da Karadağ Birinci Ligi'nde hakemlik yapmaya başladı. Karabğlı hakem 2009 yılında FIFA hakem listesine alınmıştır.
İlk üst düzey uluslararası maçını 10 Ağustos 2011'de Bosna-Hersek ve Yunanistan arasında yöneten Dabanovic, Karadağ Birinci Ligi'nde görev yapmaktadır be 2009 yılından bu yana FIFA hakemidir.

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Slovacko-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak.
Slovacko-Fenerbahçe maçı saat 20.00'da başlayacak.

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.
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