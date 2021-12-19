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  4. Soğuk bir pazar günü evde yapılacak aktiviteler nelerdir? İşte keyifli zaman geçirebileceğiniz 5 aktivite!

Soğuk bir pazar günü evde yapılacak aktiviteler nelerdir? İşte keyifli zaman geçirebileceğiniz 5 aktivite!

19.12.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların soğumasıyla evde daha fazla zaman geçirme dönemi başladı. Hal böyle olunca soğuk bir pazar gününde evde yapılacak farklı aktiviteler de merak konusu oldu. Evde gerek tek başına gerek ailenizle yapacağınız aktiviteler ile pazar günleri daha keyifli vakit geçirebilirsiniz. İşte 5 öneri...

Hem koronavirüs hem de kış aylarının gelmesiyle hafta sonları evde daha fazla vakit geçirilecek. Yorucu iş haftasını geride bırakan kişiler için pazar günleri evde yapabilecekleri birbirinden keyifli 5 aktiviteyi haberimizde derledik. İşte pazar günlerinizi daha keyifli hale getirebileceğiniz birbirinden farklı aktiviteler!

PAZAR GÜNÜ EVDE YAPILACAK AKTİVİTELER

FARKLI YEMEK TARİFİ DENEMEK

FARKLI YEMEK TARİFİ DENEMEK
Pazar günleri kahvaltı, akşam yemeği veya öğle yemeği için farklı ülkelerin mutfağından meşhur yemekleri evinizde deneyebilirsiniz. Az malzeme ile ve pratik bir şekilde hazırlanan farklı ülkelerin mutfağına ait birçok yerel tatlı, atıştırmalık ve yemek bulunuyor.

FİLM İZLEMEK

FİLM İZLEMEK
Pazar günleri ruh halinize göre film seçip ailenizle veya yalnız izleyebilirsiniz. Filmleri zevkinize veya IMBD puanlarına göre de seçebilirsiniz. Aynı zamanda başarılı, tarzını sevdiğiniz bir yönetmen seçip onun filmlerini sırayla izleyebilirsiniz.

KİTAP OKUMAK

KİTAP OKUMAK
Soğuk bir pazar gününde kendinize kahve yapmak ve sevdiğiniz bir kitabı okumaz size iyi hissettirebilir. Okuma alışkanlığınız henüz yoksa okunması kolay, dünya klasiklerinden başlayabilirsiniz.

BOYAMA YAPMAK

BOYAMA YAPMAK
Boyama yapmak yalnızca çocuklara göre sanmayın. Boyama yaparak hem hayal gücünüzü geliştirir hem de keyifli vakit geçirmiş olursunuz. Çocuklar için olduğu gibi piyasada yetişkinler için de bolca boyama kitabı bulunuyor.

PİLATES YAPMAK

PİLATES YAPMAK
Pazar günleri pilates yaparak kendinizi dinç ve formda hissedebilirsiniz. Spor salonunda yapılan hareketleri evde pilates aletleriniz olmadan da yapabilirsiniz. Bunun için internet üzerinde birçok pilates videosu bulunuyor.
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