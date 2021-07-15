ŞOK, A101, BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte ŞOK, A101, BİM çalışma saatleri...

A101, ŞOK ve BİM çalışma saatleri, özellikle koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde en çok araştırılan konular arasında bulunuyordu. 15 Temmuz resmi tatilinin gelmesiyle beraber ŞOK, BİM ve A101 gibi zincir marketlerin de çalışma saatleri merak edildi. Resmi tatilde ve Kurban Bayramı tatilinde marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar…

15 Temmuz A101, BİM ve ŞOK çalışma saatleri

BİM çalışma saatleri BİM hafta içi ve hafta sonu faaliyetlerine devam ediyor. Kısıtlamaların kalkmasının ardından hafta içi ve hafta sonu BİM çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin BİM sabah saat 09.00’da açılıyor ve akşam 21.00’de kapanıyor.

Bu kapsamda 15 Temmuz için ilave bir açıklama yapılmadı. Buna göre BİM, 15 Temmuz resmi tatilde normal çalışma düzenine devam ediyor.

A101 çalışma saatleri Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden olan A101, hafta içi ve hafta sonu sabah saat 09.00’da açılıyor. Öğlen arası vermeyen marketlerin kapanış saat ise 21.00.

Bu kapsamda 15 Temmuz için ilave bir açıklama yapılmadı. Buna göre BİM, 15 Temmuz resmi tatilde normal çalışma düzenine devam ediyor.