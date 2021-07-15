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ŞOK, A101, BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte ŞOK, A101, BİM çalışma saatleri...

15.07.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı sebebiyle özellikle ŞOK, A101 ve BİM gibi zincir marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. 9 gün sürecek olan bayram tatilinde, özellikle marketlerin kaçta açılıp, kaçta kapandığı araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz’un resmi tatil olması ve hemen ardından Kurban Bayramı tatilinin başlaması market çalışma saatlerini de yeniden gündeme getirdi. İşte ŞOK, A101 ve BİM çalışma saatleri…

A101, ŞOK ve BİM çalışma saatleri, özellikle koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde en çok araştırılan konular arasında bulunuyordu. 15 Temmuz resmi tatilinin gelmesiyle beraber ŞOK, BİM ve A101 gibi zincir marketlerin de çalışma saatleri merak edildi. Resmi tatilde ve Kurban Bayramı tatilinde marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar…

15 Temmuz A101, BİM ve ŞOK çalışma saatleri

BİM çalışma saatleri

BİM çalışma saatleri
BİM hafta içi ve hafta sonu faaliyetlerine devam ediyor. Kısıtlamaların kalkmasının ardından hafta içi ve hafta sonu BİM çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin BİM sabah saat 09.00’da açılıyor ve akşam 21.00’de kapanıyor.
Bu kapsamda 15 Temmuz için ilave bir açıklama yapılmadı. Buna göre BİM, 15 Temmuz resmi tatilde normal çalışma düzenine devam ediyor.

A101 çalışma saatleri

A101 çalışma saatleri
Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden olan A101, hafta içi ve hafta sonu sabah saat 09.00’da açılıyor. Öğlen arası vermeyen marketlerin kapanış saat ise 21.00.
Bu kapsamda 15 Temmuz için ilave bir açıklama yapılmadı. Buna göre BİM, 15 Temmuz resmi tatilde normal çalışma düzenine devam ediyor.

ŞOK çalışma saatleri

ŞOK çalışma saatleri
Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden olan ŞOK marketler, hafta içi ve hafta sonu sabah saat 09.00’da açılıyor. Öğlen arası vermeyen marketlerin kapanış saat ise 21.00.
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Anahtar Kelimeler:
a101 Bim Şok

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