Somali Cumhurbaşkanı oğlunun karıştığı ölümlü kazada yeni detay! Kusurlu kim? Avukat o detaya dikkat çekti

AVUKAT TUTANAĞA DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın ardından düzenlenen tutanak yüzünden müvekkilinin kusurlu gözüktüğünü ve bu sebeple şüphelinin serbest bırakıldığını söyleyen Kuryenin avukatı Iyaz Çimen, "Araç kazadan sonra duruyor. Sonrasında ifade ediyor ve salıveriliyor. Herhangi bir gözaltı yahut tutukluluk işlemi maalesef gerçekleşmiyor. Şu aşamada şüphelinin salıverilmiş olmasının tek sebebi, olaya bakan trafik polisinin düzenlemiş olduğu tutanak. Bu tutanakta maalesef biz kusurlu gösterildiğimiz için fail ilk aşamada salıverildi. Bu da bizim şu aşamadaki mağduriyetimizi doğuruyor. Çünkü bu tutanağı düzeltmek için başka bir bilirkişi raporu olması lazım. Bu bir süreç ve bu süreçte de delillerin karartılması ve failin kaybolması gibi bir risk ortaya çıkıyor. Bu da bizim amaçladığımız yargılamanın tamamen baştan boşa çıkması demek” diye konuştu.