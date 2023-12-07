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Somali Cumhurbaşkanı oğlunun karıştığı ölümlü kazada yeni detay! Kusurlu kim? Avukat o detaya dikkat çekti

07.12.2023 21:35 | Son Güncelleme:
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Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Bilirkişi raporunda sürücünün kusurlu olduğu belirtilirken Göçer'in avukatı müvekkilinin kusurlu gösterildiğini savundu. İşte detaylar...

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada adli trafik bilirkişisinin raporu çıktı. Savcılığa sunulan raporda, ölen Göçer'in kusuru bulunmazken Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı aracın kusurlu olduğu belirtildi. Ölen kurye Yunus Emre Göçer’in avukatı ise, kazadan sonra polisin düzenlediği hatalı tutanak yüzünden müvekkilinin kusurlu gösterildiğini ve bu sebeple şüphelinin serbest bırakıldığını söyledi. Avukat Iyaz Çimen, “Tamamen arkadan gelen kişinin yola bakmamasından kaynaklı gerçekleşen bir kaza” dedi.


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YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK BİR UNSUR YOK"

"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK BİR UNSUR YOK"

Olayın ardından bugün adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun olmadığı ifade edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ifadesine de yer verilen bilirkişi raporunda, Mohamud'un, ön tarafında seyir halinde bulunan ismini olay nedeni ile öğrendiği Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosikletin bir anda hiç sinyal vermeden frene bastığı ve sağa dönüş yaptığı, bu sırada kaskının da bulunmadığını, motosikletin durması ve yolun kenarında bulunan kaldırıma doğru dönüş yaptığı esnada aracının frenine bastığını ancak duramayarak ve istemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldığını, devamında motosiklet sürücüsünün savrulduğunu ve düştüğünü, bu esnada aracının hızının 50-55 km/h civarında olduğunu, kendisinin de yolun kenarında durarak şahsın yanına gittiğini belirttiği ifade edildi.

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi raporunda kamera görüntülerinin incelendiği vurgulanarak, motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı, ancak aracın yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştığı, motosikletin durma derecesinde en sağ banket boşluğuna ilerlerken aracın yavaşlamayıp arka sağ kısımdan çarptığı kaydedildi. Motosikletin savrulduğu, aracın ise kameranın olduğu açıda tam duramadığı belirtildi. Raporda, kurye Yunus Emre Göçer'in kontrollü şekilde yavaşlayarak sağ tarafa geçiş yapması nedeniyle, kaza esnasında Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre herhangi bir ihlal ve kusurunun bulunmadığı belirtildi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ise önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden izlemediği, araçlar arasında mesafe bırakmadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu vurgulandı. Rapor, savcılığa sunuldu. Savcılıkça şüpheli Mohamud hakkında yeniden bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

AVUKAT TUTANAĞA DİKKAT ÇEKTİ

AVUKAT TUTANAĞA DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın ardından düzenlenen tutanak yüzünden müvekkilinin kusurlu gözüktüğünü ve bu sebeple şüphelinin serbest bırakıldığını söyleyen Kuryenin avukatı Iyaz Çimen, "Araç kazadan sonra duruyor. Sonrasında ifade ediyor ve salıveriliyor. Herhangi bir gözaltı yahut tutukluluk işlemi maalesef gerçekleşmiyor. Şu aşamada şüphelinin salıverilmiş olmasının tek sebebi, olaya bakan trafik polisinin düzenlemiş olduğu tutanak. Bu tutanakta maalesef biz kusurlu gösterildiğimiz için fail ilk aşamada salıverildi. Bu da bizim şu aşamadaki mağduriyetimizi doğuruyor. Çünkü bu tutanağı düzeltmek için başka bir bilirkişi raporu olması lazım. Bu bir süreç ve bu süreçte de delillerin karartılması ve failin kaybolması gibi bir risk ortaya çıkıyor. Bu da bizim amaçladığımız yargılamanın tamamen baştan boşa çıkması demek” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Somali
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