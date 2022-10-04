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Son anket gözler önüne serdi! Kritik sorudan çıkan sonuç dikkat çekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olsa...

04.10.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de gün geçtikçe seçim ikliminin etkisi daha çok hissediliyor. Seçimlere yalnızca aylar kala siyasi partiler çalışmalarına ivme kazandırdı. Araştırma şirketleri ise seçim anketleriyle halkın nabzını yokluyor. Bu anketlere son olarak Yöneylem Araştırma'nın anketi eklendi. Ankette 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermem' diyenlerin oranının yanı sıra muhalefet adayları ile karşı karşıya gelmesi durumunda oy farkları da dikkat çekti.

Son seçim anketinden tartışmalara yön verecek nitelikte sonuçlar çıktı. Yöneylem Araştırma 23-28 Eylül tarihleri arasında 24 ilde 2 bin 400 kişiyle seçim anketi gerçekleştirdi. Ankete katılan seçmenlere bu pazar milletvekilliği seçimi olsa kime oy verecekleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verip vermeyecekleri, vermeyeceklerse muhalefetten kime oy verecekleri gibi sorular yöneltildi. İşte o dikkat çeken sonuçlar...

SON ANKETTEN DİKKAT ÇEKEN İPUÇLARI! ERDOĞAN MI, MUHALEFET ADAYI MI?

Ankette katılımcılara bu pazar milletvekilliği olsa hangi partiye oy verecekleri soruldu. Buna göre Millet İttifakı'nın oy oranı 34,8 olurken Cumhur İttifakı'nın oy oranı 31,2 oldu.
Aynı sorudan kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçta partilerin sıralaması değişmedi; Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 38,2'ye, Millet İttifakı'nın oy oranı ise 42,5'e yükseldi.
Ankete katılan yarısından fazlası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini belirtti. Yüzde 32,4 ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle oy vereceğini ifade etti.
Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 35,7 oldu. 'Oyumu muhalefetin adayına veririm' diyenler ise yüzde 50,7 olarak ölçüldü.
Anket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşısına çıkması olası muhalefet adayları arasındaki rekabeti de gözler önüne serdi. Buna göre seçimin 2. tura kalması durumunda Erdoğan karşısında en büyük desteği ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aldığı görüldü.
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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Recep Tayyip Erdoğan
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