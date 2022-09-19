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Son Dakika: Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Yanında kızı da vardı...

19.09.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın motor kazası geçirdiği öğrenildi. Kaza sonrası hızla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiler de geldi. Kazada Ilıcalı'nın yanında kızının da olduğu aktarılırken Ilıcalı'nın motosikletine çarpan aracın sürücüsü emniyete götürüldü. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika haberi: Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı İstanbul'da motor kazası geçirdi. Kazada bir hafif ticari araç, Ilıcalı'nın motosikletine çarptı. Ilıcalı'nın yanında kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'un da olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı ve kızı kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarına ilişkin bilgiler de geldi. İşte son dakika Acun Ilıcalı kaza haberinin detayları...

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HAFİF ŞEKİLDE YARALANDILAR

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi.

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ACUN ILICALI'NIN MOTOSİKLETİNE ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.’nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

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2019'DA ARACIYLA KAZA YAPMIŞTI

Acun Ilıcalı, 2019 yılında da aracıyla kaza geçirmişti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçiren Ilıcalı, yara almadan kurtulmuş ve lüks aracı kullanılamaz hale gelmişti. Kazada Ilıcalı'nın kullandığı araç, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpmıştı. (İHA/DHA)

İŞTE ACUN ILICALI'NIN GEÇİRDİĞİ MOTOSİKLET KAZASINDAN GÖRÜNTÜLER

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
hiç birşey olmaz merak etmeyin.. daha çok kızı yaşındakilerle beraber olur
dikkat et yazık edeceksin kendine be acum
Hadi inş

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