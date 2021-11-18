Son Dakika: Ankara'da bir apartmanda patlama

Kılarpınarı Caddesi üzerinde 3 katlı binada saat 22.30 sıralarında patlama meydana geldi.

BİNANIN TÜM KATLARININ MUTFAK BÖLÜMLERİNDE PATLAMA

Patlama ile birlikte binada yangın çıkarken, binada çökme meydana geldi. Çevrede panik ve korkuya neden olan patlamanın ardından çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekibi ile Başkent Gaz görevlileri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangının söndürülmesi ardından ekipler bina içine girdi. Yapılan ilk incelemede 3 katlı binanın tüm katlarındaki mutfak bölümlerinde patlama meydana geldiği ve patlama ile birlikte de çökme oluştuğu belirlendi. İtfaiyenin çalışmasıyla binada kalanlar da tahliye edildi, bu sırada büyük panik yaşandı.

6 KİŞİ ENKAZDAN YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Ekipler, enkazda da arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyenin çalışması sonucu 6 kişi enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Enkazda başka kişilerin olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN: 4 YARALIMIZ VE 2 VEFATIMIZ VAR

Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk açıklamasında, gelen ilk bilgilere göre LPG sıkışması sonucu patlama meydana geldiğini belirterek, "Teknik ve detaylı inceleme ile patlamanın sebebi belirlenecek. Durum netleşince daha detaylı bilgi verilecek. 6 yaralımız var" dedi.

Vali Şahin son açıklamasında; Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada can kaybının 2'ye yükseldiğini bildirdi. Vali Şahin, patlama ve ardından göçük meydana gelen binada inceleme yaptı. Vali Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 katlı binada gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunun değerlendirildiğini belirterek, "Patlamanın neticesinde 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir baba ve çocuğu hayatını kaybetti. Şu an Irak Türkmeni aileden 2 vefat var. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Enkazda arama kurtarma ve teknik incelemeler devam ediyor. Enkaz altı titizlikle inceleniyor." dedi.

Öte yandan Ankara Valisi Şahin, bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Binada toplamda 11 daire var. Bu dairelerin bir kısmı boş, bir kısmında ikamet ediliyor. Yine belediye başkanımızın da söylediği gibi bu alan kentsel dönüşüme tabi tutulabilir alan ama maalesef kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar bir sivil toplum kuruluşumuz tarafından mahkemeye götürüldüğü için çalışmaları durdurulan bir alan. Belediyemiz yine hukuki mücadelesini devam ettiriyor, inşallah buralarda en kısa zamanda kentsel dönüşüm sağlanarak vatandaşlarımızın daha güvenli binalarda oturması temin edilecek.

Bina ruhsatlı, iskanı olan bir bina ama eski bir bina, eski yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldığı için kentsel dönüşüme tabi olan alanlardan biri."

Binadaki patlamanın doğal gaz sızıntısı sebebiyle olup olmadığı sorulan Şahin, "Binada hem doğal gaz sistemi var hem de LPG kullanılıyor. Hangisinden kaynaklandığı ancak teknik incelemeden sonra anlaşılacak." açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ankara Keçiören’de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz." ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiören’de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz. pic.twitter.com/anf4LZ0NwT — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2021

Bakan Koca sonraki açıklamasında, patlamada bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun." dedi.

Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2021

MANSUR YAVAŞ: ANKARA İTFAİYESİ ÇALIŞMALARINI YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Keçiören ilçemizde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal hizmetler ekiplerimiz de mağdur vatandaşlarımıza yardım için bölgede çalışıyor." ifadelerini kullandı.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI TURGUT ALTINOK'DAN AÇIKLAMA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise patlamada 2’si ağır 6 kişinin yaralandığını belirtti. Başkan Altınok olayın doğal gazdan kaynaklı patlama olduğu yönünde görüş belirtirken, yapılacak incelemenin ardından patlamanın sebebinin belirleneceğini kaydetti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası 6 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye sevk edilmişlerdir. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.