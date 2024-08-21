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  4. Ankara'da orman yangını! Bolu'ya da sıçradı, AFAD devreye girdi: 6 ilden destek istendi

Ankara'da orman yangını! Bolu'ya da sıçradı, AFAD devreye girdi: 6 ilden destek istendi

21.08.2024 15:05
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Ankara Kızılcahamam'da gündüz saatlerinde orman yangını çıktı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bolu'ya da sıçrayan yangın ekipleri bir kez daha harekete geçirdi. Bolu Valisi 65 kişinin tahliye edildiğini açıklarken Ankara Valisi yangının insan kaynaklı çıktığını belirtti. AFAD Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya’dan destek sevk edildiğini duyurdu.

Son dakika yangın haberi: Yangın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangını çevredeki vatandaşlar fark edip ihbar etti. Tahliyelerin olduğu yangınla ilgili AFAD'dan yeni bir açıklama geldi. 6 ilden destek istenen yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA-20240821-35456622-35456619-KIZILCAHAMAMDA_BASLAYARAK_GEREDEYE_SICRAYAN_YANGINI_SONDURME_CALISMALARI_SURUYOR

DESTEK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu Gerede’de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya’dan ekiplerin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

36 HANE TAHLİYE EDİLDİ

AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.28 sıralarında Gerede ilçesi Demirler köyü mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren başlamış olup; müdahale çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam etmektedir. Demirler köyünde tedbir amacıyla 36 hane tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmıştır. Çalışmalara destek vermek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya il AFAD müdürlüklerimizden ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMAMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Gündüz saatlerinden başlayan yangına ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

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ANKARA'DA YILIN EN SICAK GÜNÜ

Öte yandan Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar "Ankara merkez şu an itibari ile 37,1 derecelik sıcaklık ile bu yılın en sıcak gününü yaşadı. Bugün Yenimahalle ve Kalecik'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı" açıklamasında bulundu.

YANGIN BOLU'YA SIÇRADI

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise, "65 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi." açıklamasını yaptı.

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Bir açıklama da Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi. Vali Şahin "İlk belirlemelere göre yangının sebebi insan kaynaklı" dedi.

MANSUR YAVAŞ: DESTEK EKİP SEVK EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Kızılcahamam Şahinler Mahallesi’nde başlayan orman yangınına, 16 araç ve 35 personel ile müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz yerleşim yerlerini korumak için yoğun çaba gösteriyor. Kazan, Keresteciler, İvedik OSB ve Sincan itfaiyeleri ile Orman GM ekipleri de destek için bölgeye sevk ettik. Havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyoruz." paylaşımı yaptı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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KIZILCAHAMAM'DAKİ YANGINDAN SON GÖRÜNTÜLER

Anahtar Kelimeler:
yangın
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