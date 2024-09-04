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  4. Son dakika | Ankara'da tarihi ziyaret: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı

Son dakika | Ankara'da tarihi ziyaret: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı

04.09.2024 13:43
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Son dakika haberi: Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Tarihi ziyaretten ilk görüntüler paylaşıldı.

Son dakika haberi: 12 yıl sonra bir ilk olması dolayısıyla Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti tarihi nitelikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'yi havalimanında karşılamasının ardından iki lider aynı araçla Beştepe'ye hareket etti.

HAVALİMANINDA ŞEREF SALONU'NDA GÖRÜŞTÜLER

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti. Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Sisi, daha sonra aynı makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ikili görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacak. İki liderin katılımıyla anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

SİSİ ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi onuruna resmi akşam yemeği verecek.

LİDERLERİN MASASINDA NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevkidaşı ile yapacağı baş başa görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları masada olacak.

Türkiye'nin Mısır üzerinden Gazze'ye yaptığı insani yardımların arttırılmasına dönük çabalar ele alınacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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TARİHİ ZİYARETTEN İLK KARELER

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Mısır
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