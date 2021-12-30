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SON DAKİKA | Antalya'da 'kırmızı kod' alarmı! Cadde ve sokaklar boşaldı! Meteorolojiden fırtına ve yağmur uyarısı

30.12.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Antalya için Meteorolojiden şiddetli yağmur ve fırtına uyarısı geldi. Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah da devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğün 'kırmızı kod' uyarısı geldi. Antalya ile ilgili gelen son dakika haberlerin ardından kentte cadde ve sokakların boşaldığı dikkat çekti. Bazı vatandaşlar fotoğraflarla kentteki durumu fotoğraflarken turistlerin ise spor yaptığı görüldü. İşte fırtına ve yağmur uyarısı sonrası Antalya'da son durum...

Antalya'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah da devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur ve fırtına uyarısı geldi. Meteorolojinin 'kırmızı kod'lu uyarısının ardından kentteki görüntüler dikkat çekti. Cadde ve sokaklarda kalabalık her geçen saat azalırken, sadece spor yapan turistler kaldı. Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar kıyıları dövdü, bazı vatandaşlar o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekme yarışına girdi. İşte Meteorolojinin fırtına ve yağmur uyarısı sonrası Antalya'da son durum...

SON DAKİKA | METEOROLOJİDEN ANTALYA İÇİN 'KIRMIZI KOD' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün, Antalya’nın 3 ilçesi için ‘kırmızı’ kod uyarısında bulunmasının ardından kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağışlı hava, sabah erken saatlerde de devam etti.
Rüzgar nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar seyir terasından o anları fotoğraflamaya çalıştı.
Kentteki bazı turistler ise spor yapmayı tercih ederken, sokak ve caddelerde vatandaş azlığı dikkat çekti.

ANTALYA'DA 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

ANTALYA'DA 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği Antalya’da, uyarılarından ardından Antalya’nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitime 1 gün ara verildi.
Batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği Antalya’da, uyarılarından ardından Antalya’nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitime 1 gün ara verildi.
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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji antalya yağmur
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