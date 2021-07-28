Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Poyrazın da etkili olduğu bölgede giderek genişleyen alevlere, havadan helikopterle karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı.
Manavgat'ta yerleşim yerlerini tehdit eden yangının iki farklı noktada çıktığı belirtiliyor.
Alevler nedeniyle 5 mahalle boşaltıldı. Yangına 2 uçak, 8 helikopter 50 arazöz ve 412 personelle müdahale ediliyor.
TRT Haber muhabiri de şu bilgileri paylaştı:
"2 tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için hortumlarla yangına insanlar müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına ilişkin CNN TÜRK yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Sözen, "Hala devam ediyor, komple yanıyor. yerleşim alanlarına girdi. bir çok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölge yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik" dedi.
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.
DHA muhabiri Alparslan Çınar da yaptığı açıklamada "Henüz nasıl başlandığına dair bilgi yok. Bir taraftan vatandaşlar da destek veriyor, çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Büyük bir alanda etkili oluyor yangın, yerleşim yerlerine de oldukça yakın. Evlere sirayet etmesinden korkuluyor" dedi.
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