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  4. Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

28.07.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Antalya'da iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler hızla yayılırken TRT Haber muhabiri "İki tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için hortumlarla yangına insanlar müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor." dedi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise "Akılalmaz, kötü bir tablo. Neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik" ifadelerini kullandı.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Poyrazın da etkili olduğu bölgede giderek genişleyen alevlere, havadan helikopterle karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı.

YANGIN 2 FARKLI NOKTADA ÇIKTI

Manavgat'ta yerleşim yerlerini tehdit eden yangının iki farklı noktada çıktığı belirtiliyor.

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EVLER BOŞALTILDI

Alevler nedeniyle 5 mahalle boşaltıldı. Yangına 2 uçak, 8 helikopter 50 arazöz ve 412 personelle müdahale ediliyor.

"SU ŞİŞLERİYLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

TRT Haber muhabiri de şu bilgileri paylaştı:

"2 tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için hortumlarla yangına insanlar müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor."

trt

BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.

PANİK ANLARI KAMERADA

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BELEDİYE BAŞKANI SÖZEN: AKILALMAZ KÖTÜ BİR TABLO

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına ilişkin CNN TÜRK yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Sözen, "Hala devam ediyor, komple yanıyor. yerleşim alanlarına girdi. bir çok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölge yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik" dedi.

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MANAVGAT KAYMAKAMI YİĞİT'TEN AÇIKLAMA: BAZI EVLER BOŞALTILDI

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.

"YERLEŞİM YERLERİNE OLDUKÇA YAKIN"

DHA muhabiri Alparslan Çınar da yaptığı açıklamada "Henüz nasıl başlandığına dair bilgi yok. Bir taraftan vatandaşlar da destek veriyor, çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Büyük bir alanda etkili oluyor yangın, yerleşim yerlerine de oldukça yakın. Evlere sirayet etmesinden korkuluyor" dedi.

MANAVGAT'TAKİ ORMAN YANGININDAN İLK GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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Okuyucu Yorumları 37 yorum
ormanlarimiz, cigerlerimiz yaniyor, sebep olanin cigerleri kurusun.
Ağaçları yak, imara aç.
teroristler yakiyo, gormezden gelmeyin
bilerek isteyerek yakılıyor bundan eminim

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